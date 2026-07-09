El rincón de Carles Puyol (48 años): Un pueblo de 3.000 habitantes, rodeado de montañas, ríos y patrimonio modernista al que vuelve cada verano

Este jueves, Carles Puyol estuvo en el España‑Austria, siguiendo desde la grada el partido de la selección y reafirmando un apoyo que ya ha mostrado en varias ocasiones a lo largo de este Mundial. No es la primera vez que se le ve animando al combinado nacional, una selección con la que escribió algunas de las páginas más importantes de la historia del fútbol español.

Legendario capitán del Barça desde 2004 hasta su retirada en 2014, Puyol fue también internacional con España, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y uno de los defensas más determinantes de su generación. Su presencia en los estadios sigue despertando admiración y nostalgia entre los aficionados.

La Pobla de Segur: el refugio del capitán eterno

Más allá del fútbol, Puyol mantiene un vínculo profundo con La Pobla de Segur, su pueblo natal. Situado en el corazón del Pallars Jussà y dividido por el río Flamisell, este enclave de algo más de 3.100 habitantes se ha convertido en su refugio emocional.

"Yo he nacido donde la gente se conoce y se saluda, donde se cuidan unos a otros", declaraba en un vídeo de la Agencia Catalana de Turismo. Esa esencia sigue intacta en las calles del municipio, donde la vida transcurre a un ritmo distinto, marcado por la montaña y el murmullo de los ríos Flamisell y Noguera Pallaresa, que desembocan en el pantano de Sant Antoni.

Paisajes, rutas y naturaleza en estado puro

El entorno de La Pobla de Segur es un mosaico de paisajes espectaculares. Desde senderos sencillos hasta vías ferratas o rutas en Bicicleta Todo Terreno (BTT), la zona ofrece una variedad infinita de actividades al aire libre. A unos 60 kilómetros se encuentra el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Catalunya.

Una persona haciendo una ruta con bici por la Pobla de Segur / Archivo

Llegar al pueblo en coche es sencillo, pero la opción más mágica es el Tren dels Llacs, que une Lleida y La Pobla atravesando montañas, túneles y puentes. El viajero puede elegir entre el Tren Histórico, con vagones de época, o el Panorámico, que en verano regala vistas privilegiadas del Mont-roig y el Montsec.

Historia, tradición y patrimonio

La Pobla de Segur conserva un valioso legado arquitectónico de raíces medievales y un notable conjunto modernista, con edificios como la Casa Mauri o el Molino de Aceite de Sant Josep, el primero de la comarca en funcionar con energía eléctrica.

Desde 2015, las Falles de la Pobla están reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cada 17 de junio, los fallaires descienden desde Santa Magdalena iluminando la noche pirenaica. Y cada primer fin de semana de julio, la Diada dels Raiers recupera la memoria de los antiguos conductores de madera que bajaban por el río hasta la plana.

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Puyol, que ayer volvió a vibrar con la selección, mantiene intacta su conexión con el lugar donde aprendió los valores que marcaron su carrera: esfuerzo, humildad y compromiso.

Fuente: Sport