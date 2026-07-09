Los posos de café se convierten en el ingrediente protagonista del nuevo exfoliante de Mamita Botanical Skincare

La cosmética natural sigue avanzando hacia una nueva forma de entender la belleza: más consciente, más sensorial y también más circular. El último ejemplo llega desde Barcelona, donde Mamita Botanical Skincare, firma especializada en el cuidado de la piel sensible, se ha aliado con Nomad Coffee para transformar los posos de café de sus cafeterías en el ingrediente protagonista de un nuevo exfoliante corporal de café.

Cada mes, Nomad Coffee genera alrededor de 290 kilos de posos de café en sus establecimientos. Un residuo cotidiano que, tras más de dos años de investigación junto a Mamita Botanical Skincare, se convierte ahora en un ingrediente cosmético apto para formulación. El resultado es el Exfoliante Corporal de Café Nomad, un 'scrub' corporal que une innovación cosmética, economía circular y cuidado de la piel sensible.

Proceso propio de esterilización

El proyecto nace de una pregunta sencilla: ¿qué pasaría si aquello que normalmente se desecha pudiera tener una segunda vida capaz de cuidar la piel?. A partir de esa idea, ambas marcas han desarrollado un proceso propio de esterilización y transformación de los posos de café hasta convertirlos en un activo seguro para uso cosmético.

Elisenda Monté Perlas e Iris París, cofundadoras de Mamita Botanical Skincare. / MAMITA BOTANICAL SKINCARE

Para Elisenda Monté Perlas, fundadora de Mamita Botanical Skincare, la colaboración no buscaba crear un exfoliante corporal más, sino demostrar que un ingrediente cotidiano podía adquirir un nuevo valor dentro de la cosmética. "Creemos que la innovación nace cuando te atreves a cuestionar lo establecido. En este proyecto no queríamos crear un exfoliante más; queríamos demostrar que un ingrediente cotidiano como los posos de café podía convertirse en un activo cosmético capaz de cuidar la piel con la misma delicadeza con la que cuidamos cada una de nuestras formulaciones", señala.

"Siempre nos preguntábamos si existía una manera de dar una segunda vida a los posos de café en nuestras cafeterías. Encontrar en Mamita Botanical Skincare un equipo dispuesto a investigar, experimentar y convertir esa idea en una realidad ha sido una forma muy bonita de demostrar que la economía circular también puede inspirar proyectos con impacto", explica Jordi Mestre, fundador de Nomad Coffee.

Del café a la piel: un nuevo ritual corporal

El nuevo exfoliante corporal de café mantiene la filosofía de Mamita Botanical Skincare: crear fórmulas eficaces, sensoriales y respetuosas con la barrera cutánea. La marca ha desarrollado este 'scrub' pensando especialmente en la piel sensible, con el objetivo de renovar la piel sin comprometer su equilibrio natural.

Los posos de café reciclados proporcionan una exfoliación física de origen natural que ayuda a eliminar las células muertas y favorece la renovación cutánea. A ellos se suma el aceite de café verde, con acción antioxidante y beneficios asociados a la firmeza y la elasticidad de la piel.

El nuevo exfoliante de Mamita Botanical Skincare con posos de Nomad Cafe. / MAMITA BOTANICAL SKINCARE

Manteca de karité y rosa mosqueta

La fórmula se completa con manteca de karité y rosa mosqueta, dos ingredientes nutritivos que ayudan a mantener la piel confortable después de la exfoliación. El toque sensorial lo aportan los aceites esenciales de bergamota y limón, que convierten la aplicación en una experiencia fresca y revitalizante.

Con la llegada del verano, la exfoliación corporal se convierte en uno de los gestos clave para conseguir una piel más suave, luminosa y uniforme. Ayuda a retirar las células muertas, mejora la textura cutánea y prepara la piel para recibir mejor los tratamientos hidratantes posteriores. En este contexto, la propuesta de Mamita Botanical Skincare y Nomad Coffee se presenta como un ritual que combina eficacia, bienestar y una forma más consciente de consumir belleza.

Belleza circular nacida en Barcelona

La colaboración entre Mamita Botanical Skincare y Nomad Coffee refleja una tendencia cada vez más presente en el sector 'beauty': la búsqueda de ingredientes responsables y la transformación de residuos cotidianos en materias primas con valor. En este caso, los posos de café dejan de ser un desecho para convertirse en el centro de una fórmula cosmética.

Evento de presentacion del nuevo exfoliante de Mamita Botanical Skincare, en Nomad Coffee, en Barcelona, el 8 de julio. / MAMITA BOTANICAL SKINCARE

La historia de Mamita Botanical Skincare también está marcada por esa idea de transformación. Su fundadora, Elisenda Monté Perlas, creó la firma en 2016 después de sufrir un brote severo de rosácea que la llevó a explorar la botánica como una forma más respetuosa de cuidar la piel. Más tarde se sumó Iris París, cofundadora de la marca, tras comprobar los beneficios de sus productos sobre su propia piel con psoriasis.

Desde entonces, Mamita Botanical Skincare ha desarrollado una línea de cosmética botánica centrada en la piel sensible, la eficacia de los ingredientes naturales y el respeto por el equilibrio cutáneo.

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"Esta colaboración con Nomad Coffee representa exactamente lo que somos hoy: una marca que sigue investigando, evolucionando y buscando nuevas maneras de innovar sin perder de vista nuestros valores", remacha Iris París, cofundadora de la firma.