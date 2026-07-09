ECONOMÍA
El patrimonio de Eva González: desde una empresa de publicidad y certámenes hasta pisos en Sevilla y Madrid
La presentadora ha adquirido un exclusivo ático en el centro de la capital hispalense con vistas a la Giralda y la Catedral
Desde que en 2003 ganara el certamen de Miss España, Eva González se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su trabajo como presentadora de emblemáticos espacios como 'La Voz' o 'MasterChef'. Así, la comunicadora nacida en Mairena del Alcor ha logrado cosechar grandes éxitos en el sector audiovisual, a los que ha sabido aunar otras inversiones inmobiliarias y culturales que le han hecho superar los 2 millones de euros de patrimonio.
Tras conseguir alzarse con la corona de miss en 2003, la sevillana decidió dejar sus estudios de Trabajo Social para dedicarse plenamente a su carrera como modelo y conductora de programas televisivos.
La diversificación de los ingresos de Eva González en Sevilla y Madrid
Pero, además, González tuvo claro que su riqueza no solo podía venir del ámbito audiovisual, sino que debía diversificar sus activos, lo que le llevó a crear su empresa, Maivana Producciones, dedicada a la publicidad, relaciones públicas y la organización de certámenes.
Una firma que no solo ha utilizado para este fin, sino que también le sirve para gestionar los diversos bienes inmuebles que ha acumulado durante estos años.
Un ático en Madrid y una finca en Mairena del Alcor
Nada más ganar el concurso de Miss España, Eva González adquirió un ático de 61 metros cuadrados en Madrid, que se convierte en su hogar cada vez que un proyecto le lleva a la capital, valorado en la actualidad en cerca de medio millón de euros.
Años después, cuando aún estaba con Cayetano Rivera, la pareja compró una finca de 1.075 metros cuadrados en la localidad natal de González, Mairena del Alcor, en el Residencial Azucena.
Una propiedad que, tras la ruptura, pasó a ser de la presentadora al comprarle al torero su parte del inmueble.
Conil, Alcalá de Guadaíra y nuevas inversiones inmobiliarias de Eva González
Asimismo, la comunicadora también ha tenido un piso de 80 metros cuadrados en Conil de la Frontera, aunque lo vendió recientemente.
A estos bienes se suman los tres terrenos en Alcalá de Guadaíra que Eva González comparte con su hermana al ser heredados, compuestos por dos fincas rústicas, una de 45 hectáreas y otra de 5.700 metros, y una finca de secano de 60 hectáreas.
Un exclusivo ático con vistas a la Giralda y la Catedral
La operación más reciente que ha llevado a cabo la presentadora ha sido la compra de un exclusivo ático en el centro de Sevilla que aún está en construcción y que tiene terraza y vistas a la Giralda y la Catedral.
Se trata de una vivienda con un valor estimado de entre 700.000 y 1,2 millones de euros, según las calidades del inmueble.
El patrimonio neto que sumaba la empresa Maivana Producciones era de 1,35 millones de euros en 2019, una cifra que aumentó hasta los 1,57 millones en 2024. Ante las operaciones inmobiliarias realizadas por Eva González en los últimos años, se estima que su patrimonio total supere los 2 millones de euros.
Fuente: El Correo de Andalucía
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