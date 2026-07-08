El rincón de Jesús Calleja (61 años), una maravilla de la naturaleza en el norte de España: "Maravilloso y espectacular"

A lo largo de su trayectoria, Jesús Calleja ha explorado algunos de los rincones más impresionantes del planeta. Ha escalado montañas, cruzado desiertos, recorrido selvas y vivido aventuras en lugares de difícil acceso.

Pero, pese a haber conocido paisajes únicos por todo el mundo, cuando busca desconectar y disfrutar de la naturaleza en España siempre hay un destino que destaca por encima del resto: los Picos de Europa, un enclave del que habla con auténtica admiración.

El destino ideal de Jesús Calleja

"Maravilloso y espectacular". Así ha descrito Jesús Calleja este impresionante paraje natural en uno de los vídeos que ha compartido en TikTok. Un rincón que se extiende entre Asturias, Cantabria y Castilla y León y que destaca por sus imponentes montañas, profundos desfiladeros y extensas praderas, convirtiéndose en uno de los paisajes más espectaculares de España.

Hay destinos capaces de conquistar a cualquiera desde el primer vistazo, y los Picos de Europa son un claro ejemplo de ello. Sus majestuosas cumbres de roca caliza emergen sobre valles cubiertos de vegetación y frondosos bosques, dibujando un paisaje de enorme belleza.

Lo más sorprendente es que, pese a su cercanía con el mar Cantábrico, este entorno ofrece una imagen propia de la alta montaña, una combinación única que deja sin palabras a quienes lo descubren por primera vez.

Declarado Parque Nacional en 1918, fue el primero de España y sigue siendo uno de los espacios naturales más visitados del país. En su interior se conserva una enorme riqueza paisajística y ecológica, con algunos de los rincones más representativos del norte peninsular.

Entre ellos destacan los Lagos de Covadonga, una de las imágenes más icónicas de Asturias, donde los lagos Enol y Ercina, rodeados de montañas y praderas, conforman un paisaje difícil de olvidar.

Otro de sus grandes atractivos es la Ruta del Cares, un recorrido que discurre entre paredes de roca y un impresionante desfiladero, considerado por muchos como uno de los senderos más espectaculares de Europa.

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Además, el parque ofrece miradores de excepción como el del Cable, al que se accede en el teleférico de Fuente Dé y desde el que se disfrutan unas vistas privilegiadas de las cumbres de los Picos de Europa.

Fuente: Sport