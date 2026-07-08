El príncipe Sverre Magnus, Erling Haaland y la cuenta falsa que ha puesto en alerta a Noruega

El príncipe Sverre Magnus de Noruega ha sido víctima de una suplantación de identidad en Instagram. La casa real noruega ha denunciado una cuenta falsa que se hacía pasar por el hijo menor de Haakon y Mette-Marit, un perfil que llegó a estar verificado por Meta y que utilizaba el tirón de Erling Haaland para ganar credibilidad.

La cuenta falsa reunió miles de seguidores en muy poco tiempo y se apoyaba en una actualidad muy reconocible para el público noruego: el Mundial de fútbol, la presencia de la familia real en algunos partidos y el magnetismo de Erling Haaland, el nombre que concentra búsquedas, titulares y conversación cada vez que juega Noruega. Según las informaciones publicadas, el perfil utilizaba contenido relacionado con las apariciones recientes de Sverre Magnus y su hermana, la princesa Ingrid Alexandra, durante los encuentros de la selección. Había, además, un detalle especialmente revelador: la cuenta seguía únicamente a Erling Haaland. Una pista pequeña, casi decorativa, pero perfecta para parecer espontánea, juvenil y conectada con el momento.

Ahí está la clave del caso. Un impostor ya no necesita inventarlo todo: le basta con mezclar verdad, oportunidad y tendencia. Sverre Magnus es un príncipe joven, discreto y cada vez más visible. Erling Haaland es el gran imán internacional de Noruega. Instagram es el escaparate donde una biografía breve puede parecer una identidad completa. Y Meta, con su sistema de verificación, ofrece una capa de legitimidad que muchos usuarios aceptan sin hacerse más preguntas.

Comunicado de Palacio

Desde Palacio han sido claros. El perfil no pertenece al príncipe y la cuenta ha sido denunciada a Meta. También conviene recordar algo importante: Sverre Magnus no mantiene una cuenta pública oficial de Instagram. Esta no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a perfiles falsos. En 2025 ya se detectó una cuenta llamada "Sverre Magnus Productions", el mismo nombre asociado a su proyecto personal de fotografía y producción audiovisual. Entonces, la casa real noruega también negó que estuviera creada por él.

Desde el Palacio han advertido que se trata de un fraude: "Se trata de una cuenta falsa que ha aparecido en los últimos días. Ya hemos denunciado la cuenta a Meta y esperamos que el perfil falso sea eliminado en breve", ha confirmado al medio 'Se og Hør Simen Løvberg Sund', asesora de comunicación de la corte noruega. Además, indican, en este caso se trata por tanto de un delito.

Para reconocer una cuenta falsa de Instagram, hay señales sencillas que conviene mirar: si está enlazada desde una web oficial, si sigue a cuentas institucionales coherentes, si su actividad tiene una trayectoria real, si la biografía suena demasiado fabricada o si el perfil aparece justo cuando una persona se vuelve tendencia. En este caso, la combinación de Sverre Magnus, Mundial 2026 y Erling Haaland era demasiado atractiva para no llamar la atención.