Paula Echevarría sobre la mayoría de edad de su hija: "Lo que no quiere David es que se haga una revolución por sus 18 años"

Contando los días para empezar las que prometen ser unas vacaciones muy especiales marcadas por la mayoría de edad de su hija Daniella -el próximo 17 de agosto-, Paula Echevarría ha celebrado su 20º aniversario como embajadora de Pantene con un exclusivo evento celebrado en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid en el que, como no podía ser de otra manera, ha estado arropada por su hija -cada vez más cómoda ante las cámaras-; su pareja Miguel Torres; amigos como Ingrid Asensio y Natalia de la Vega; otra chica 'pelo Pantene' como Violeta Mangriñán; y rostros conocidos como Lorena Gómez, Nagore Robles, Fabiana Sevillano, María Verdoy, o Leonor Lavado.

Espectacular con un diseño exclusivo de Alicia Rueda Atelier cuajado de pedrería y lentejuelas con motivos geométricos en plata y grafito, la actriz ha hecho balance de estos 20 años como imagen de la marca capilar y, revelando que disfrutará del verano entre su paraíso de Marbella y su pueblo natal, Candás, se ha sincerado sobre cómo afronta esta nueva etapa de 'vida adulta' que está a punto de arrancar Daniella, que en septiembre comenzará un grado de Marketing en una universidad privada de la capital.

"Pedazo de melena bien cuidada por Pantene tengo. La verdad es que la relación va más allá de lo laboral ya. Yo creo que cualquier persona que piense en mí piensa en Pantene, cualquier persona que piense en Pantene piensa en mí. Ya cuando hay tanto vínculo, ya se nos relaciona, aunque no haya una campaña de por medio" ha expresado, revelando entre risas que su compañera Violeta le ha dicho que es a Pantene como Isabel Preysler a los bombones Ferrero Rocher. "Yo es que con ella me parto, es súper espontánea, es genial, es genial" ha desvelado.

Arropada por Miguel, con el que está a punto de cumplir 9 años de relación, la asturiana ha confesado que forman "un equipo" perfecto que no solo se apoyan en todos sus proyectos sino que además "coordinan" sus agendas "porque nosotros criamos a Miki y a Daniella solos Tenemos que organizarnos muy bien para que siempre esté cubierta la casa". Sin embargo, y como ha asegurado en declaraciones a 'Y ahora Sonsoles', "no entra dentro de nuestros planes" darse el 'sí quiero'. "No es una estrategia para despistar a nadie, es que no entra dentro de nuestros planes de verdad. Tenemos la mayor unión que se puede tener, que es un hijo, que de hecho yo sigo unida a David (Bustamante) de alguna manera por nuestra hija diariamente. O sea que esa es la mayor unión que puedes tener con una persona, un vínculo como es un hijo", ha zanjado rotunda.

Sobre Daniella y su inminente mayoría de edad, Paula ha reconocido que "lo peor ya ha pasado yo creo. Los peores años han pasado ya. Con 18 años ya es muy... siempre ha sido muy madura, ¿eh? Pero ya con dieciocho es una mujer hecha y derecha, Es adulta", sin ocultar que siente "orgullo, orgullo, muchísimo orgullo" por la persona en la que se está convirtiendo.

Respecto a las últimas declaraciones de Bustamante pidiendo entre risas a la prensa que "cuiden" de su hija cuando cumpla los 18, la actriz ha asegurado que, aunque entiende lo que ha querido decir su exmarido, cree que lo han hecho muy bien al ir mostrándola de forma progresiva en los últimos tiempos para evitar que el hecho de 'despixelarla' genere demasiado revuelo.

"Lo que no quiere David es que se haga una revolución por sus 18 años. Pero creo que tanto él como yo tampoco la hemos tenido en una cueva. Todo el mundo la ha visto. Ya hemos dado consentimiento a muchísimos medios para que la saquen sin pixelar y ha posado conmigo en un photocall. Creo que haciéndolo de manera escalonada no hay esa necesidad. Si tienes a alguien tapado todo el rato y de repente pueden sacarla, la gente es como: 'Ahora ya podemos verla'. Yo creo que se haya ido viendo gradualmente es también una manera de no generar demasiada expectación en torno a ella" ha explicado en 'YAS'.