Pódcast | Mamarazzis
Las mellizas de Tita Cervera celebran su cumpleaños acompañadas de su madre
Lamine Yamal regala un lujoso collar a su novia con sus iniciales, L.Y.
Todos los detalles del nuevo amor de Núria Fergó
Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis. Esta semana, Laura Fa y Lorena Vázquez han hecho un repaso a la actualidad marcado por el mundial de fútbol, alguna celebración y posados veraniegos.
Las mellizas de Tita Cervera cumplen años
Sant Feliu de Guíxols ha sido el escenario elegido para celebrar el 20 cumpleaños de las mellizas de la Baronessa Thyssen, Sabina y Carmen. Hace unos meses saltaba la noticia del complicado estado de salud de Tita Cervera. Es por ello que la familia ha decidido hacer una celebración discreta.
Mundial de fútbol
La competición deportiva del momento, el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, también trasciende de lo puramente deportivo. Las Mamarazzis han comentado el exclusivo y lujoso collar que ha regalado Lamine Yamal a su novia, Inés García. El colgante, valorado en unos 30.000 euros, no solamente tiene las inciales del futbolista, L.Y., sino que también lleva algunos números especiales del delantero azulgrana: los dorsales de su trayectoria.
Por su parte, Shakira, cantante de la canción del Mundial, estará en La Revuelta con David Broncano para promocionar el éxito de 'Dai Dai', la segunda vez que la colombiana hace un himno oficial para el Mundial de fútbol. La primera vez fue en 2010, el año en que España ganó la competición, con el exitoso 'Waka Waka'.
Posado veraniego de Ana Obregón
Con un bañador rojo y batín, Ana Obregón ha estrenado el verano con un posado canónico. Ha sido la imagen de una famosa casa de hamburguesas y comida rápida, que han colgado el posado de Obregón en el centro de Madrid en una pancarta de gran tamaño.
Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis
El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.
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