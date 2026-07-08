Inés García presume del regalo que le ha hecho Lamine Yamal valorado en 30.000 euros

Confirmando que su historia de amor está plenamente consolidada a pesar de que no salió a la luz pública hasta finales de abril, Inés García se ha convertido en el talismán de Lamine Yamal durante el Mundial de Fútbol en el que 'La Roja' se ha clasificado para cuartos de final tras su agónica victoria contra el Portugal de Cristiano Ronaldo y ha sido precisamente en este último partido cuando hemos visto el exclusivo y carísimo regalo que le ha hecho el futbolista del Barça y que tiene un significado muy especial.

Se trata de dos joyas personalizadas que rinden homenaje a su meteórica carrera en los terrenos de juego y que, tal y como ha trascendido, estarían valoradas en aproximadamente 30.000 euros. Confeccionados en oro rosa y diamantes, se trata de dos collares -uno modo gargantilla más grueso y otro colgante más fino- que incluyen charms con los 4 números mágicos del jugador que le han llevado a ser una de las estrellas del momento.

En primer lugar, el 41, el dorsal con el que debutó oficialmente con el Barcelona en 2023 cuando tenía solo 15 años; a continuación -intercalado entre varias piezas de un dorado rutilante- el 27, con el que se consolidó como uno de los futbolistas clave del conjunto culé en 2024. No podía faltar el 19, su número en la Selección Española cuando ganó la Eurocopa en 2024, y que sigue luciendo en este Mundial 2026. Un cuarteto único que se cierra con el 10, con el que juega actualmente en el equipo barcelonés. No es el único simbolismo del collar, ya que también se aprecia una corona, un corazón, y dos manos entrelazadas imitando la forma en la que Yamal celebra sus goles.

Una impresionante joya que es única y que se completa con un golgante de diamantes con las iniciales 'LY' del nombre del jugador en letras mayúsculas y que Lamine ha querido regalar a Inés como muestra de su amor y su apoyo incondicional en este Mundial en el que no se ha perdido ningún partido.