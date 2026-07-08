Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere, Kaia y Homer, juntos en la nueva serie de la factoría Ryan Murphy

Hay coincidencias que parecen escritas antes de que nadie las escriba. Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, y Homer Gere, hijo de Richard Gere y Carey Lowell, actuarán juntos en 'The Shards', la nueva serie de FX producida por Ryan Murphy, que se estrenará el 6 de agosto en España. Es toda una acrobacia del destino pop y una feliz coincidencia 'nepo baby': Crawford y Gere fueron una de las parejas más fotografiadas de los años 90. Estuvieron juntos siete años en total: salieron durante tres años tras conocerse en 1988 y se casaron en Las Vegas en 1991. Su matrimonio duró cuatro años, y no tuvieron hijos en común. Tres décadas después, son sus respectivos hijos quienes comparten ficción.

Kaia Gerber, de 24 años, no debuta como actriz en esta serie. La modelo, convertida desde hace años en rostro habitual de la moda internacional, ya había dado pasos en la interpretación con 'American Horror Stories', 'American Horror Story: Double Feature', 'Babylon', 'Bottoms', 'Palm Royale' y 'Saturday Night'. En su caso, 'The Shards' no funciona como carta de presentación, sino como una transición cada vez más visible: de hija de supermodelo a actriz que busca un lugar propio.

Richard Gere y Cindy Crawford, en 1995, cuando eran uno de los matrimonios más célebres de Hollywood. / ZUMA Press Wire via Reuters Connect

El caso de Homer Gere es distinto. Su carrera en pantalla es mucho más reciente y todavía se está definiendo. Tras aparecer vinculado a 'Euphoria', la serie de Murphy le coloca ahora en un escaparate de mayor exposición. En 'The Shards' interpreta a Robert Mallory, un nuevo alumno misterioso cuya llegada altera la vida del protagonista, Bret, un aspirante a escritor interpretado por Igby Rigney. En esa diferencia de recorrido también está parte del atractivo: ella llega con experiencia ante la cámara; él, con la curiosidad de un debutante de apellido enorme.

Basada en una novela

La historia, basada en la novela superventas de Bret Easton Ellis, se ambienta en el Los Ángeles de los años 80 y sigue a un grupo de alumnos de último curso en un exclusivo instituto privado. Hay belleza, fiestas, deseo, dinero y esa clase de juventud perfecta que en la ficción rara vez permanece intacta demasiado tiempo. La tensión crece con la aparición de 'The Trawler', un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes de la ciudad. Disney la presenta como una mezcla de suspense, seducción y obsesión, tres palabras muy Murphy y muy Ellis.

Gerber interpreta a Susan Reynolds, parte del círculo social de Bret junto a Debbie Schaffer, encarnada por Hayes Warner, y Thom Wright, interpretado por Graham Campbell. El reparto principal se completa con Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Jordan Roth, nombres que ayudan a elevar la serie por encima del simple reclamo genealógico.