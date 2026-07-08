En Oakland
Chappell Roan revela el origen de la canción 'Casual' en el confesionario de Rosalía
La cantante estadounidense Chappell Roan comparte su experiencia de desamor que inspiró su éxito 'Casual' ante miles de asistentes en California
Laura Nuel
Rosalía hizo parada el lunes 6 de julio en Oackland, California, con motivo de su 'Lux Tour', que ya se encuentra en su segunda mitad. En este concierto, la catalana trajo como invitada sorpresa para su confesionario de 'La Perla' a la artista estadounidense Chappell Roan, autora del éxito de 'Good Luck, Babe!', quien subió al escenario para contar una experiencia de desamor que tuvo y que fue la inspiración para escribir una canción.
La cantante explicó que la confesión de Lola Young, cantante británica que Rosalía trajo para su confesionario en Londres, le hizo recordar una experiencia similar que tuvo en tiempos de pandemia. "Estaba escribiéndome con alguien y empezamos a flirtear", empezó Roan. Después de tres meses hablando en línia, ambos decidieron tener una cita en persona en Los Ángeles. La cantante rememoró que a ella "le gustaba mucho" esta persona, pero que pronto "todo se fue al traste".
Roan explicó que se besaron y que ella "estaba flotando", pero que entonces no supo nada de la persona durante cuatro días: "Le escribí y le pregunté que qué pasaba. Habíamos tenido una cita y me divertí muchísimo, y entonces me dijo que había conocido a alguien". Resulta que esa persona estaba escribiendo con otro artista, a quien la cantante conocía: "Le dijo a este artista de quien yo era amiga que sabía que tenía que estar triste y preocuparse por mi, pero que no era así y que no sabían por qué yo estaba tan molesta porque era algo casual". Esta historia acabó inspirando su canción 'Casual', publicada como sencillo en 2022 y que se encuentra dentro de su álbum debut 'The Rise and Fall of a Midwest Princess'.
Rosalía, antes de interpretar su canción 'La Perla', le dedicó unas palabras de apoyo a la cantante y le afirmó que "merece algo mucho mejor".
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