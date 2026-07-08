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Bertín Osborne reaparece tras salir en la lista de morosos: "Con dinero y sin dinero pero sigo siendo el rey"
El cantante desmiente deber dinero a Hacienda y asegura haber pagado cerca de un millón de euros, a pesar de aparecer en la lista de morosos
CHANCE
Recuperado de la fuerte neumonía que le obligó a cancelar sus compromisos profesionales hace varias semanas, Bertín Osborne ha reaparecido ante las cámaras en el aniversario del Bingo Las Vegas de Madrid. Días antes, el cantante volvía a protagonizar titulares por su aparición en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de 835.000 euros, habiéndola reducido tan solo en 30.000 euros en el último ejercicio. Algo que desmentía rotundamente por medio de su representante Susana Uribarri, que aseguraba en 'Y ahora Sonsoles' que el presentador "no debe dinero a Hacienda". "Está indignado, enfadado y molesto. Ha pagado casi un millón de euros con esfuerzo y trabajo. Esa lista tal vez se refiere al año 2025" ha afirmado tajante.
Sin ganas de hablar sobre este asunto pero con una actitud seria y distante lejos de la simpatía que suele mostrar en sus eventos laborales, el artista se ha subido de nuevo al escenario y ha lanzado un revelador mensaje al elegir una canción especialmente significativa en su reaparición tras superar sus problemas de salud: "Con dinero y sin dinero pero sigo siendo el rey" ha cantado con una gran sonrisa, haciendo referencia a que se encuentra al día de sus pagos al fisco y tras abonar el pasado abril aproximadamente un millón de euros ya no tendría que figurar en la lista de morosos en la que también encontramos a otros famosos como Isabel Pantoja, Paz Vega, Patricia Conde, o Kiko Matamoros.
Una actuación en la que ha puesto muchas ganas pero en la que no le ha acompañado la voz, ya que ha tenido dificultades de entonación, desafinando en varios momentos y dejando entrever que la neumonía le ha dejado secuelas que todavía no ha superado a pesar de que ya ha retomado su gira de conciertos. Demostrando sus tablas, ha solucionado sus problemas de afinación animando al público a que cantase con él, consiguiendo así salvar su actuación y salir airoso de este trance.
Esquivo, Bertín abandonaba el bingo confirmando que se lo había pasado bien y que está contento, evitando sin embargo revelar cómo le ha sentado su aparición en la lista de morosos y si se ha puesto en contacto con la Agencia Tributaria para que aclaren que ha pagado su deuda.
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