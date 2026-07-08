El exciclista Alberto Contador (43 años), sobre sus desayunos: "Me hacía una tostada de Nutella bien cargada”

El Tour de Francia da inicio este fin de semana en Barcelona, con lo que la capital catalana vivirá uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Recurrentemente, se abre un debate en el mundo del deporte: la alimentación se ha convertido en uno de los pilares más controlados del ciclismo actual. Cada detalle cuenta y cada ingesta se planifica con precisión milimétrica.

Un enfoque muy diferente al que vivió Alberto Contador durante buena parte de su carrera profesional, tal y como recordó durante la retransmisión de la cuarta etapa del Giro de Italia en Eurosport. “Era una locura”, confesó el madrileño.

Máxima energia posible

El exciclista, ganador en dos ocasiones tanto del Tour de Francia como del Giro de Italia, explicó que su principal objetivo era comenzar cada etapa con la máxima energía posible. “Siendo el líder no te podías permitir tener un día malo, sin energía”, aseguró. Por ello, se veía obligado a comer incluso cuando no tenía apetito: “Tenía que salir con los depósitos a reventar. Me obligaba a comer”.

Contador detalló un desayuno que hoy resulta sorprendente incluso dentro del propio pelotón. Su rutina comenzaba con “arroz blanco, una tortilla y un poquito de jamón y queso. Y todo, con aceite a base de bien”. Después añadía “cereales con azúcar, tipo muesli”. Y todavía remataba con más: “Me hacía una tostada de Nutella bien cargada y, a lo mejor, me apetecía un croissant que había en el buffet”.

"Comía incluso obligado"

Según explicó, esta gran carga de hidratos era fundamental para afrontar etapas exigentes sin sufrir un bajón de energía. “Comía incluso obligado”, recordaba el ciclista español.

Con el paso del tiempo, el madrileño fue introduciendo algunos cambios en su dieta, especialmente en la recta final de su carrera. “Introduje la avena, energía lenta, y me funcionó muy bien”, comentó. Aun así, el desayuno seguía siendo una parte intocable de su preparación, mientras que durante la carrera ajustaba la alimentación en función de la dureza de cada jornada.

Evolución del ciclismo en los últimos años

Contador también reflexionó sobre la evolución del ciclismo en los últimos años. En su etapa como profesional, conocer bien el propio cuerpo podía marcar diferencias: “Si conocías bien tu cuerpo, tenías muchas posibilidades de cometer menos errores que tus rivales”. Sin embargo, considera que hoy en día el margen de improvisación es mínimo, ya que “se mide todo”.

La nutrición ha pasado a ser un elemento clave en el rendimiento deportivo, especialmente en disciplinas de resistencia como el ciclismo. Los avances científicos y tecnológicos han permitido a los corredores optimizar al máximo su alimentación, algo que, como reconoce el propio Contador, no estaba tan desarrollado durante sus años en activo.