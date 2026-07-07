Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados

El cineasta Javier Ambrossi celebró su fiesta de cumpleaños el pasado 27 de junio en su casa de Pozuelo de Alarcón. El ganador del Premio a Mejor Director en el Festival de Cannes 2026 por La Bola Negra, ya acumula 42 vueltas al sol, y que mejor opción que celebrarlo junto a sus mejores amistades en su vivienda de lujo ubicada en una de las zonas más exclusivas de la localidad madrileña. Uno de sus refugios personales donde suele desarrollar sus trabajos creativos y, en esta ocasión, organizar su fiesta de cumpleaños.

El evento reunió a personalidades del mundo de la interpretación, la música y la televisión, muchos de ellos habituales en el universo profesional y personal del cineasta madrileño.

Las altas temperaturas hicieron que la piscina fuera la protagonista de la fiesta

La vivienda de Pozuelo de Alarcón, se trata de una casa amplia, luminosa y con un estilo que combina el diseño contemporáneo con elementos acogedores y cotidianos, reflejando el gusto que caracteriza al co-creador de Paquita Salas. Jardines bien mantenidos, espacios abiertos y una decoración con personalidad convierten la propiedad en un lugar perfecto para reuniones íntimas, así como celebraciones especiales como la que se produjo durante el pasado fin de semana.

La fiesta de llevó a cabo en los exteriores de la vivienda, tal y como se ha hecho saber a través de los medios de comunicación. Las altas temperaturas condicionaron el desarrollo de la fiesta, por lo que la piscina cobró especial protagonismo.

Un diseño a medida de Los Javis

Esta casa de lujo en Pozuelo de Alarcón no solo pertenece a Javier Ambrossi, ya que fue adquirida en copropiedad junto a su expareja Javier Calvo tres años antes de anunciar su ruptura. La vivienda cuenta con 975 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados. Se trata de una casa unifamiliar diseñada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinajeros, y que muchos expertos han definido su estilo como altamente personal y a medida de ambos cineastas.

Está distribuida en tres plantas. En la primera están el salón, comedor, cocina y las habitaciones de invitados, mientras que la segunda planta es un espacio más privado con el dormitorio principal, vestidor y terraza. El sótano es una de las grandes fantasías de la casa donde Los Javis instalaron un gimnasio, una discoteca y una sala de cine.

Cuando decidieron tomar caminos separados, los rumores hablaban de que este espectacular inmueble se había puesto a la venta, pero la verdad dice lo contrario y a día de hoy sus propietarios siguen disfrutando de los lujos que esta vivienda ofrece.

Fuente: El Periódico de España