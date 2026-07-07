Muere el padre de Genoveva Casanova, Larry, reconocido adiestrador de animales

Alejada del foco mediático e instalada en su México natal desde hace más de un año, cuando decidió huir de la presión mediática que sufría en España tras el escándalo que supuso la publicación de sus fotografías con Federico de Dinamarca disfrutando de un paseo nocturno por Madrid, Genoveva Casanova atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida por la muerte de uno de sus grandes pilares.

Y es que tal y como ha trascendido ahora gracias a 'Vanitatis' aunque su pérdida se produjo hace casi dos meses, el padre de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, Larry Casanova, falleció el pasado 20 de mayo en el país azteca, y su adiós se ha producido en la más estricta intimidad y sin ningún homenaje público por parte de la socialité, que no se ha despedido públicamente ni ha hecho mención alguna -no actualiza su perfil desde agosto de 2025- a su progenitor en redes sociales.

El abuelo de Amina y Luis Martínez de Irujo era uno de los adiestradores de animales más reconocidos de México y, tras formar parte del ejército de Estados Unidos como marine durante la Guerra de Vietnam entrenando perros para localizar minas antipersonas, comenzó una carrera exitosa en cine y televisión -principalmente en la cadena Televisa- adiestrando a canes pero también a otro tipo de especies como elefantes, camellos, jirafas o reptiles.

En el terrero personal, Larry Casanova se casó con Mariana González-Reinmann -madre de Genoveva y de su hermana Denisse, a la que está muy unida- pero se separaron cuando la socialité tenía 7 años. Posteriormente volvería a contraer matrimonio con Lorena Nassis y con ella tuvo otro hijo, Pablo, que actualmente tiene 26 años.

Tras salir a la luz el fallecimiento de su padre, la mexicana podría reaparecer de modo inminente en España, ya que este viernes se casa una de sus mejores amigas, Patricia Cerezo, con Kiko Gámez. Y aunque la periodista no ha confirmado si la acompañará en el que promete convertirse en el día más feliz de su vida, todo apunta a que teniendo en cuenta la estrecha amistad que tienen desde hace más de dos décadas Genoveva querrá ser testigo directo de cómo da el 'sí quiero' al ejecutivo de telecomunicaciones