Muere a los 27 años el 'streamer' Chatterbox en un accidente de tráfico durante un viaje familiar

Conmoción en Argentina. Tan solo un mes después de la muerte del 'streamer' Gaspi en un siniestro en un helicóptero en Brasil que también se cobró la vida de del cantante Oliver Tree, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves, viven esta semana una tragedia muy similar. Sebastián Funes, conocido en YouTube como Chatterbox, ha muerto a los 27 años en un accidente de tráfico en un viaje familiar.

Chatterbox murió este domingo en un accidente de tráfico en la Ruta 5, en un trayecto en el que viajaba con su familia con su Honda Civic, y en el que chocó frontalmente contra otro vehículo. Según las primeras hipótesis, la colisión se produjo de frente después de que uno de los conductores invadiera el carril contrario al intentar adelantar a un camión con remolque en un tramo recto de la carretera.

Su padre murió también al instante, mientras su madre y su hermana fueron trasladadas de urgencia al hospital, aunque no ha trascendido la gravedad. Los pasajeros de la camioneta y el camión que también se vieron implicados en el siniestro, salieron ilesos.

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¿Quién era Chatterbox?

El argentino Sebastián Funes construyó desde 2018 una amplia comunidad en YouTube en directo con videojuegos, donde combinaba partidas, desafíos y un estilo desenfadado que conectó con miles de seguidores. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras destacadas del ámbito 'gamer ', reuniendo más de 1,6 millones de suscriptores en su canal y una importante audiencia en otras plataformas digitales.