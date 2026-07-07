Conmoción
Muere a los 27 años el 'streamer' Chatterbox en un accidente de tráfico durante un viaje familiar
El youtuber colisionó con una camioneta en un siniestro en el que viajaba con sus padres y su hermana
Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro
Conmoción en Argentina. Tan solo un mes después de la muerte del 'streamer' Gaspi en un siniestro en un helicóptero en Brasil que también se cobró la vida de del cantante Oliver Tree, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves, viven esta semana una tragedia muy similar. Sebastián Funes, conocido en YouTube como Chatterbox, ha muerto a los 27 años en un accidente de tráfico en un viaje familiar.
Chatterbox murió este domingo en un accidente de tráfico en la Ruta 5, en un trayecto en el que viajaba con su familia con su Honda Civic, y en el que chocó frontalmente contra otro vehículo. Según las primeras hipótesis, la colisión se produjo de frente después de que uno de los conductores invadiera el carril contrario al intentar adelantar a un camión con remolque en un tramo recto de la carretera.
Su padre murió también al instante, mientras su madre y su hermana fueron trasladadas de urgencia al hospital, aunque no ha trascendido la gravedad. Los pasajeros de la camioneta y el camión que también se vieron implicados en el siniestro, salieron ilesos.
¿Quién era Chatterbox?
El argentino Sebastián Funes construyó desde 2018 una amplia comunidad en YouTube en directo con videojuegos, donde combinaba partidas, desafíos y un estilo desenfadado que conectó con miles de seguidores. Con el paso de los años se consolidó como una de las figuras destacadas del ámbito 'gamer ', reuniendo más de 1,6 millones de suscriptores en su canal y una importante audiencia en otras plataformas digitales.
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Alonso: 'No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida
- Carlos Llull, electricista: 'Cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que...
- La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: 'El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa
- Un casero compra una vivienda ocupada desde 2013 y logra recuperarla al no estar inscrita en el Registro de la Propiedad
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango