Antonela Roccuzzo le envía un mensaje muy cariñoso a Georgina Rodríguez para agradecerle su regalo en pleno Mundial 2026

Antonela Roccuzzo ha tenido un gesto muy cariñoso con Georgina Rodríguez en pleno Mundial 2026. La mujer de Leo Messi compartió en sus historias de Instagram el regalo que recibió de la pareja de Cristiano Ronaldo y lo acompañó con un mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas. En un momento en el que el fútbol vuelve a colocar a Messi y Cristiano -aunque el portugués y su selección acaba de caer en octavos ante España- en el centro de todas las conversaciones, ellas han dejado claro que la supuesta rivalidad entre sus parejas no va con ellas.

Georgina le envió a Antonela un kit de Mimoa, su nueva marca de ropa 'athleisure', una línea pensada para moverse entre el deporte, el día a día y los 'looks' cómodos con vocación estilosa. Es el estilo, por ejemplo, que Georgina elige cuando viaja en su jet privado.

En el paquete había varias piezas de la firma: un conjunto negro, una botella de agua rosa, una 'tote bag' y una esterilla de yoga, además de una carta en la que se explicaba la filosofía de la marca. Un envío muy cuidado con el que la empresaria quiso presentar su nuevo proyecto a una de las mujeres más seguidas del universo futbolístico.

Georgina Rodríguez resubió en su cuenta de Instagram la foto con las palabras de agradecimiento de Antonela Rocuzzo. / INSTAGRAM / GEORGINAGIO

Buenas vibras

Antonela no se limitó a recibirlo en privado. La rosarina enseñó el regalo en sus redes y escribió unas palabras dirigidas directamente a Georgina: "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo". Un mensaje breve, pero muy significativo, porque llega de una figura que normalmente mantiene un perfil discreto y que no suele entrar en los focos más ruidosos del mundo 'celebrity'.

El gesto se ha interpretado como una muestra de apoyo entre ambas y como una promoción inesperada para Mimoa. Que Antonela Roccuzzo comparta una marca en sus historias tiene una gran repercusión: la mujer de Messi, con más de 40 millones de seguidores en Instagram, cuenta con una enorme comunidad internacional y su estilo, más sobrio y natural que estridente, conecta con un público muy fiel. Para Georgina Rodríguez, con casi 75 millones de seguidores en Instagram, y que acaba de abrir una nueva etapa empresarial con esta firma de ropa deportiva, el guiño funciona como una carta de presentación de lujo.

Giorgina, en su jet, con un conjunto de su nueva marca de ropa, Mimoa. / MIMOA

Sororidad femenina

El momento, además, llega con el Mundial como gran telón de fondo. Mientras Cristiano Ronaldo y Portugal vivieron una noche amarga tras caer ante España en octavos, Messi y Argentina seguían pendientes de su camino en la competición. Pero, lejos de alimentar comparaciones, Antonela y Georgina han regalado una imagen completamente distinta: la de dos mujeres que se apoyan públicamente aunque sus parejas hayan sido durante años los grandes protagonistas de una de las rivalidades deportivas más famosas del fútbol.

La noticia también coincide con un momento especialmente activo para Georgina. Además del lanzamiento de Mimoa, la modelo y empresaria tiene por delante un nuevo reto televisivo en Prime Video. La plataforma ha confirmado que debutará la próxima temporada como copresentadora junto a Antonio Resines en la nueva temporada de 'LOL: Si te ríes, pierdes', el formato de comedia que regresará durante las Navidades de 2026. No se trata de un 'reality' propio, sino de un salto a la conducción de un programa, un movimiento con el que Georgina amplía su presencia más allá de las redes, la moda y su universo familiar.