Anabel Pantoja, sin palabras ante el estado de abandono de Cantora

Como adelanto al especial 'El precio de... Cantora' -que se emitirá este miércoles 8 de julio en Telecinco-, el nuevo programa de las tardes de la cadena de Fuencarral, 'De lunes a viernes', se ha estrenado mostrando en exclusiva las primeras imágenes del estado actual en el que se encuentra Cantora meses después de que Isabel Pantoja abandonase la finca para instalarse en Gran Canaria dejando atrás uno de los capítulos más importantes de su vida.

Y, lejos del esplendor o cuidado que cabía esperar en el que fue su refugio en los últimos años y el gran legado que Paquirri le dejó a ella y a su hijo Kiko Rivera, el cortijo de Medina Sidonia impresiona por su deterioro y abandono, abundando las malas hierbas en el jardín, los excrementos de animales en la plaza de toros, y el estancamiento de la piscina en la que tantos buenos momentos vivió la familia Pantoja y que ahora presenta un color verdoso por la falta de limpieza.

En cuanto al interior, a pesar de que la tonadillera se llevó todos los muebles antes de salir de la finca, llama la atención las grietas y humedades que presentan las paredes, la suciedad que inunda los suelos, y la presencia de insectos muertos en la cocina, representando un triste símil sobre el declive de la propia Isabel por las elevadas deudas económicas que la estarían 'ahogando' desde hace varios años.

Un deterioro y abandono que veremos al completo este miércoles, cuando 'El precio de... Cantora' recorra todas las estancias del cortijo -a las que nunca habrían entrado las cámaras hasta ahora- con la presencia de invitados cercanos al 'universo Pantoja' como el sobrino de Paquirri José Antonio Canales Rivera, la que fuera niñera de Isa Pantoja Dulce Delapiedra, o la hija del mayoral de la finca Laura Cuevas, y al que Anabel Pantoja ha reaccionado con indiferencia.

Dejando en el aire si ha podido ver las imágenes, si ella era consciente del estado en el que se encuentra Cantora, y si ha podido hablar con su tía para saber cómo se encuentra después de que la lamentable conservación del que fue su hogar haya salido a la luz, la influencer ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha dado la callada por respuesta, subiéndose a un coche a toda velocidad con un rostro muy serio que deja claro que no le hace ninguna gracia este tema.