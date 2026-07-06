Xavi Font, destrozado en el velatorio de su compañero de Locomía, Manolo Arjona.

El mundo de la música y el entretenimiento de los años 80 se ha vestido de luto con la despedida de Manolo Arjona, cuyo fallecimiento ha reunido a numerosos allegados y amigos en el tanatorio de Barcelona. Entre los asistentes ha destacado la presencia de Xavi Font, exintegrante del grupo Locomía, que ha acudido para dar el último adiós a su compañero y mostrar su apoyo a la familia del artista en un momento especialmente duro.

Xavi Font llegó al tanatorio acompañado de varias personas, accediendo al parking del recinto antes de dirigirse al velatorio, donde pudo encontrarse con la hermana del fallecido, Adela Arjona, a quien trasladó personalmente su pésame. En un ambiente marcado por la emoción y la tristeza, el ex Locomía se mostró visiblemente afectado desde su llegada, arropado en todo momento por amigos cercanos que le acompañaron durante la despedida.

Momentos más tarde, Xavi se dejó ver roto de dolor, abrazándose a distintas personas y sin poder contener las lágrimas. Muy afectado, confesó entre lágrimas su estrecha relación con el artista: "Le amaba a Manolo y Manolo estaba mejor que nosotros. Pero por favor, respetarlo", aseguraba, recordando con emoción la figura del fallecido. "Ahora estoy jodido porque tenía que haber estado yo en este sitio, no él. Nunca pensé que esto le iba a pasar", añadía completamente sobrepasado por el momento.

Tras el velatorio, abandonó el tanatorio de Barcelona visiblemente alterado y molesto cuando fue preguntado por los medios sobre la presunta negativa de la familia de Manolo Arjona a su asistencia al acto. Pese a ello, quiso mantener el recuerdo más positivo de su compañero, al que definió como "un grande de los 80, un grande", asegurando además encontrarse "fatal" ante la pérdida.

Una despedida marcada por la emoción, el dolor y el recuerdo a una figura muy querida dentro de la escena musical de la década de los 80, que deja tras de sí un legado artístico y humano que sus allegados han querido honrar en su último adiós.