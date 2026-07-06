Tensión en la boda de Suso y Marieta

La boda de Suso Álvarez y Marieta, celebrada el pasado 3 de julio en el Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, reunió a cerca de 200 invitados y se convirtió en uno de los acontecimientos sociales del verano. Hasta la histórica finca toledana se desplazaron numerosos rostros conocidos del universo Mediaset y de los realities, como Carmen Borrego, Belén Rodríguez, José María Almoguera junto a María 'La Jerezana', Makoke, Irene Rosales, Marta López, Amor Romeira o Manuel Cortés, entre otros, para acompañar a la pareja en uno de los días más importantes de su vida.

Sin embargo, más allá de la emoción del enlace, el convite también dejó algunos momentos de tensión. Después de que trascendiera que Belén Rodríguez y Carmen Borrego habían protagonizado un desencuentro durante la celebración, Kike Calleja y Raquel Abad han confirmado que, efectivamente, existió un rifirrafe entre ambas.

El periodista, no obstante, quiso restarle importancia a lo ocurrido. "Ah, que igual, fue como una cosa de amigas que al final terminaron dándose un abrazo, es que fue una tontería", aseguró, dejando claro que el incidente no fue a mayores.

Raquel Abad, por su parte, reconoció que sí hubo un momento incómodo durante el banquete, aunque también insistió en que todo quedó solucionado rápidamente. "Una pequeña discusión, un malentendido, pero vamos, que luego quedó en nada. Pero sí que es verdad que hubo un momento que nos quedamos todos así", explicó entre risas, antes de añadir una divertida anécdota sobre la mesa que compartían: "Amor decía que era la mesa más coñazo porque era la mesa senior y luego fue la mesa que dio más juego".

Tanto Kike como Raquel también reaccionaron con sorpresa al conocer que otra de las parejas presentes en el enlace, José María Almoguera y María 'La Jerezana', podrían haber protagonizado igualmente una discusión durante el convite. Ambos aseguraron desconocer ese episodio, por lo que no pudieron confirmar si realmente se produjo.

Aunque la boda estuvo marcada por la emoción del esperado "sí, quiero" de Suso y Marieta, las horas posteriores al enlace también dejaron varios momentos comentados entre los invitados, demostrando que, incluso en las celebraciones más especiales, siempre hay espacio para algún pequeño desencuentro que, en esta ocasión, terminó resolviéndose con normalidad.