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Primera foto de Mette-Marit tras su trasplante de pulmón: en palacio con Haakon, celebrando la histórica victoria de Noruega ante Brasil

La princesa heredera siguió el partido desde la residencia real junto a su esposo, mientras que sus hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, sí estuvieron presentes en el New York New Jersey Stadium

Haaland elimina a Brasil y Noruega seguirá remando en el Mundial

Mette-Marit y Haakon de Noruega siguieron desde el Palacio la histórica victoria de su selección ante Brasil.

Mette-Marit y Haakon de Noruega siguieron desde el Palacio la histórica victoria de su selección ante Brasil. / INSTAGRAM / detnorskekongehus

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Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
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La princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha vuelto a aparecer públicamente en una imagen difundida por la Casa Real noruega en Instagram. Se trata de la primera fotografía de la esposa del príncipe Haakon desde que se sometió a un trasplante de pulmón, una intervención que la ha mantenido alejada de la vida pública y bajo seguimiento médico.

La imagen fue publicada coincidiendo con uno de los momentos deportivos más celebrados en Noruega: la victoria de la selección nacional frente a Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial. En la fotografía, Mette-Marit aparece junto al príncipe heredero Haakon, ambos con bufandas de Noruega, siguiendo el encuentro desde el Palacio.

Todos, con la selección

La casa real noruega explicó en su publicación que la familia siguió el partido desde distintos lugares. Los reyes Harald y Sonia lo vieron desde Mågerø, Haakon y Mette-Marit desde el Palacio, y los hijos de los príncipes herederos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, sí estuvieron presentes en el estadio de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

La presencia de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en la grada también ha llamado la atención de los medios internacionales. Los dos jóvenes 'royals' celebraron la histórica clasificación de Noruega junto a los aficionados desplazados hasta el estadio, en una noche especialmente significativa para el deporte noruego.

Exitosa operación

Sin embargo, la imagen que más repercusión ha tenido ha sido la de Mette-Marit. Su reaparición llega después de semanas de silencio público desde que la casa real noruega informó de que la princesa heredera había sido sometida a un trasplante de pulmón en el Rikshospitalet de Oslo. La operación, según comunicó entonces el Palacio, se desarrolló con éxito, aunque la recuperación requería varias semanas de ingreso, rehabilitación y control médico.

La prensa noruega ha recibido la fotografía con cautela y emoción. Aunque la imagen muestra a Mette-Marit siguiendo el partido desde el Palacio, por ahora no se ha confirmado oficialmente si la princesa heredera ya ha recibido el alta hospitalaria.

Noticias relacionadas y más

Mette-Marit, de 52 años, padece fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que la casa Real noruega hizo pública en 2018. En junio, la institución comunicó que la evolución de la dolencia había hecho necesario incluirla en la lista de trasplante.

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