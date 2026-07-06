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Lamine Yamal, sobre el pago a Hacienda por la declaración renta: "Día duro"
La estrella del Barça y de la selección española fue preguntado por el clásico pago a Hacienda del 30 de junio por la declaración de la renta
La campaña de la Declaración de la Renta finalizó este 30 de junio, con las autoridades fiscales cobrando el pago este mismo martes a aquellas personas con su declaración a pagar. Aquellos que dividieron el importe en dos plazos diferentes, habrán pagado ya el 60% de la deuda y harán lo propio con el 40% restante el 5 de noviembre.
A todos les toca cumplir con Hacienda, también a Lamine Yamal, claro. La estrella del Barça y de la selección española afronta este jueves los dieciseisavos de final del Mundial cargado de responsabilidad, pues España se la juega frente a Austria.
"Día duro..."
Preguntado por Juanma Castaño en 'El Partidazo' sobre si sabía lo que había pagado a Hacienda, Lamine Yamal explicó que lleva semanas reuniéndose con sus abogados para asegurarse de que todo está correctamente gestionado. Y, entre risas, respondió con un "Joder" cuando le preguntaron si había sido un día difícil. "Un día duro de dormirse la siesta y reflexionar", añadió.
Bromas aparte, el joven futbolista de Rocafonda tiene claro que quiere ganar el Mundial y que va a dar "el máximo para hacerlo". En cuanto a la presión que supone ser una estrella de tal magnitud con tan solo 18 años, Yamal se sinceró en 'El Larguero': "Mi madre me tuvo con 16 años, que eso sí que es presión de verdad. Luego mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que los españoles estén contentos".
Tras empatar ante Cabo Verde y sufrir con la Uruguay de Bielsa, España se la juega hoy a las 21 horas ante Austria. Ganar supondría superar una eliminatoria de un Mundial por primera vez en 16 años, pues La Roja no gana un cruce desde Sudáfrica en 2010.
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