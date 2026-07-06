Así son las parejas de los futbolistas de la selección española: una médica, una criminóloga, una ingeniera y mucha 'influencer'

Mientras la selección española lucha por conquistar el Mundial 2026, muchas miradas también se dirigen hacia las parejas de los jugadores de La Roja. Las mujeres de los futbolistas (conocidas como WAGs) ya no son solamente unas meras acompañantes de los deportistas, sino que han forjado sus propias carreras. Muchas se dedican a las redes sociales como 'influencers', otras han emprendido sus propios negocios y hay algunas que todavía conservan los trabajos que tenían antes de iniciar sus romances. Estas son las principales parejas de los jugadores españoles del Mundial.

Inés García y Lamine Yamal La vida de la 'influencer' Inés García, de 21 años, cambió de un día para otro cuando salió a la luz que era la pareja de Lamine Yamal. En pocas semanas, la joven ha pasado de no llegar a los 100.000 seguidores en Instagram a sumar más de 400.000 (además de los más de 800.000 en TikTok). La relación se hizo pública pocas semanas antes del Mundial y desde entonces ella ha acompañado al jugador durante la competición, mostrándole su apoyo en el campo. La creadora de contenido comparte vídeos sobre moda, belleza y 'lifestyle' en sus redes sociales y, cada vez más, contenidos de lujo, como el conjunto Prada que escogió para acudir a la 'casita' de Bad Bunny en Barcelona junto al jugador del Barça.

Lamine Yamal acompañado por la influencer sevillana Inés García en la cena de celebración de campeones de liga. / Marc Graupera / EPC_EXTERNAS

Laura Iglesias y Rodri Hernández Rodri, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, mantiene una relación estable desde hace una década con Laura Iglesias. Ambos se conocieron enh la universidad Jaime I de Castellón y siempre han apostado por la discreción. "Es la persona más importante de mi vida", dijo el futbolista cuando recogió el Balón de Oro en 2024. Mientras Rodri ejerce como uno de los líderes de la selección española en el Mundial, Laura es médico y se prepara para ser cirujana alejada de los focos mediáticos.

Tatiana Trouboul y David Raya Tatiana Trouboul es la mujer del portero David Raya. La pareja se conoció en 2021, contrajo matrimonio en julio de 2025 en Mallorca, en una boda multitudinaria donde actuó Omar Montes, y recientemente ha dado la bienvenida a su primer hijo, Río. Se conocieron cuando ella trabajaba en Barcelona en el sector de la hostelería y el ocio nocturno. Actualmente, Tatiana desarrolla su faceta como 'influencer' y empresaria, tras fundar su propia línea de ropa de baño.

Ana Fuster y Alejandro Grimaldo La valenciana Ana Fuster mantiene una relación con Alejandro Grimaldo, jugador del Bayer Leverkusen, en Alemania, desde 2018. Criminóloga y graduada en Derecho, siempre ha optado por mantener un perfil discreto pese a contar con miles de seguidores en redes sociales. Su historia de amor comenzó durante la primera etapa del lateral en el Benfica y, cuatro años después, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Lucía.

Anna Pesarrodona y Joan García Diseñadora gráfica de profesión, Anna Pesarrodona es la novia del guardameta del Barça Joan García. La pareja se conoció en su ciudad natal, Sallent de Llobregat, un municipio de poco más de 7.000 habitantes. La joven trabaja como diseñadora gráfica para empresas distintas, entre ellas, la popular marca de calzados Munich, y también fue la responsable de crear la identidad visual de las iniciales del futbolista. Pese a ese perfil discreto del portero respecto a su vida privada, en su cuenta de Instagram ha mostrado su historia de amor con Anna en más de una ocasión, así como sus planes de pareja y sus viajes.

La escapada de Joan García y su pareja Anna Pessrodona. / @_joangarcia

Sara Botello y Aymeric Laporte Sara Botello, esposa de Aymeric Laporte, es bailarina profesional, con estudios de ballet y danza contemporánea, e 'influencer'. Durante años formó parte del cuerpo de baile vinculado al Bilbao Basket, un equipo de la Liga ACB, y fue durante una de esas actuaciones donde conoció a Laporte. La pareja se casó en junio de 2023 en un castillo de Barcelona y ya ha tenido dos hijos.

María Valero y Borja Iglesias La influencer María Valero mantiene una relación con Borja Iglesias desde 2022. Se conocieron en Madrid, gracias a un amigo en común, después de que Iglesias no fuera convocado para el Mundial de 20222. "No fui al Mundial, pero conocí a María. Fue triste, pero mereció la pena. La conocí por no ir al Mundial. Fue justo en ese momento", confesó recientemente en 'La Revuelta'. La pareja se ha comprado una casa en Madrid y Valero ha compartido todo el proceso a través de sus redes sociales.

Laura Abla y Dani Olmo Laura Abla Schmitt es 'influencer', modelo y podcaster alemana. Mantiene una relación con Dani Olmo desde abril de 2024, cuando se conocieron durante su etapa como jugador del Leipzig en la Bundesliga, y se trasladó a Barcelona tras el regreso del futbolista al club azulgrana. Abla es muy conocida en su país y lo ha acompañado en momentos clave de su trayectoria, como su fichaje por el Barça en el verano de 2024 y en la gala del Balón de Oro del mismo año.

Ana Pelayo y Gavi La sevillana Ana Pelayo es 'influencer', con casi medio millón de seguidores en Instagram, y mantiene una relación con Gavi desde hace unos años. Se conocieron a través de amigos en común y su romance salió a la luz en enero de 2024, cuando se filtraron unas fotos de ellos dos dándose un beso. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2024, cuando la influencer sevillana acudió junto a la hermana del futbolista a su primer partido tras su lesión, que decidieron hacer pública la relación.

Paddy Noarbe y Marcos Llorente Patricia "Paddy" Noarbe es creadora de contenido especializada en estilo de vida saludable y bienestar, con casi 300.000 seguidores en Instagram. Cononió a Marcos Llorente a través de amigos en común. En 2021, el futbolista le pidió matrimonio a su chica en el campo del Wanda, dos años después se casaron en una boda íntima cerca del mar y en febrero de 2025 nació su primera hija, Amor.

Ainhize Legarreta y Nico Williams Ingeniera especializada en Inteligencia Artificial, profesora y creadora de contenido, Ainhize Legarreta mantiene una relación con Nico Williams, delantero del Athletic de Bilbao, desde finales de 2024, cuando compartieron sus primeras imágenes en las redes sociales. A pesar de ser discretos con su relación, en una publicación en redes sociales, Nico compartió una fotografía junto a Ainhize con un emotivo mensaje: "Contigo en cada paso".