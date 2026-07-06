Erling Haaland, el vikingo más viral del Mundial: su discreta novia, memes y los carísimos bolsos Hermès del héroe que ha fulminado a Brasil

Erling Haaland ya era una máquina de hacer goles, pero ahora también es el gran personaje del Mundial. El delantero de Noruega ha eliminado a Brasil con dos goles en los últimos minutos y ha pasado de estrella del fútbol a fenómeno total: héroe nacional, meme global, icono vikingo, novio discreto y coleccionista de bolsos de lujo. Todo en uno.

La imagen es perfecta para internet: un gigante rubio de 1,95 metros, con cara de no inmutarse ante nada, celebrando como si acabara de despertar a todos los dioses nórdicos (a golpe de tambor pone a remar a toda la selección vikinga). Noruega ha hecho historia y Haaland se ha convertido en el nombre que todo el mundo busca. ¿Quién es su novia? ¿Por qué celebra remando? ¿De dónde salen sus memes? ¿Y qué hace un delantero centro con una de las colecciones de bolsos Hermès más comentadas del fútbol?

La victoria ante Brasil ha disparado el mito. Haaland ha marcado un doblete decisivo, colocando a Noruega en cuartos del Mundial, una gesta que ha convertido al equipo escandinavo en una de las grandes historias del torneo. Pero el fenómeno no se explica solo por sus goles. El delantero del Manchester City tiene algo que funciona especialmente bien en la era TikTok: parece un personaje diseñado por algoritmo. Es enorme, corre como un villano de videojuego, habla poco, celebra raro y, cuando baja del avión, puede aparecer con un Hermès Birkin HAC valorado en decenas de miles de euros.

Poder vikingo

Uno de los detalles más virales de esta Noruega mundialista es su celebración. Los jugadores se sientan en el césped y simulan remar como si fueran una tripulación vikinga. La escena, con Haaland al frente, ha acabado convertida en símbolo de la selección: un equipo que no tiene el glamur histórico de Brasil, Argentina o Francia, pero sí una identidad visual poderosa. En redes ya se habla de 'los vikingos de Haaland', y cada victoria noruega viene acompañada de montajes con barcos, cuernos, tambores y música épica.

Los memes de Haaland no son nuevos. Desde hace años internet lo retrata como "el androide", "el terminator", "el jefe final" o "el vikingo noruego". Su forma de correr, sus gritos, sus gestos sin filtro y su físico descomunal lo han convertido en material perfecto para Twitter, Instagram y TikTok. El Mundial solo ha multiplicado esa narrativa.

'Fashion victim'

Ahí entra otra parte clave del personaje: su inesperado perfil fashion. Mientras otros futbolistas construyen su imagen con relojes, coches o trajes llamativos, Haaland ha encontrado un territorio mucho más sofisticado: los bolsos de lujo. La prensa noruega y varios medios de moda han señalado su gusto por Hermès, especialmente por modelos de viaje como el Haut à Courroies, conocido como HAC, una pieza histórica de la maison francesa que precede al Birkin y que encaja con su vida de aeropuertos, concentraciones y desplazamientos constantes.

El contraste es irresistible: el delantero más temido del planeta llegando con chándal, coleta rubia y un bolso que podría costar lo mismo que un coche de alta gama. En su radar también aparecen firmas como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Goyard, Chanel o Tom Ford, pero Hermès se ha convertido en el detalle que más titulares genera.

Vida privada discreta

En paralelo, la curiosidad por su vida privada también se ha disparado. La gran pregunta de la prensa rosa es: ¿quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland? Isabel es noruega, como él, y también procede del entorno de Bryne, la localidad donde Haaland empezó a jugar. Como el delantero, Isabel también creció cerca del fútbol: jugó en el entorno del Bryne FK, el club donde Haaland empezó a formarse antes de convertirse en una estrella mundial. Los dos se conocen desde jóvenes y han mantenido una relación muy discreta, lejos del exhibicionismo habitual de muchas parejas de futbolistas.

Isabel Haugseng Johansen, de 22 años, tres menos que el futbolista, ha pasado de ser una presencia casi invisible a convertirse en una de las figuras más observadas del Mundial. Se la ha visto apoyando a Noruega, apareciendo en contenidos de redes y acompañando a Haaland en algunos eventos de moda. La pareja tuvo su primer hijo en diciembre de 2024 y ha intentado proteger al máximo su vida familiar.

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Brutal y tímido

El magnetismo de Haaland está en la contradicción: es brutal en el campo y reservado fuera; parece un guerrero vikingo, pero colecciona Hermès; lidera a Noruega como un capitán de saga nórdica, pero vuelve a casa con Isabel y su hijo. Esa combinación lo ha convertido en un personaje con un gran magnetismo.