Dulceida y Alba Paul salen en defensa de Manuel Carrasco tras las críticas a su estilismo

Manuel Carrasco se ha visto envuelto en los últimos días en una inesperada polémica después de que el estilismo elegido para una de sus actuaciones generara un intenso debate en redes sociales. Lo que comenzó con comentarios sobre su imagen terminó derivando en especulaciones sobre su orientación sexual, reavivando el debate sobre los estereotipos asociados a la forma de vestir y la libertad de expresión. Una situación que ha provocado que numerosas voces salgan en defensa del cantante.

Entre ellas se encuentran Dulceida y Alba Paul, que no han dudado en pronunciarse públicamente para rechazar este tipo de comentarios y reivindicar que la apariencia de una persona no define quién es.

La influencer ha sido tajante al hablar de los prejuicios que todavía existen en torno a la orientación sexual. "Como si parecer gay fuera algo malo, ¿no? Es lo mismo cuando a mí me dicen: 'No pareces lesbiana' o 'No pareces bisexual'. Que no hay que parecer nada. La cosa es ser, no de parecer", ha afirmado, defendiendo que nadie debería ser juzgado por su imagen.

En la misma línea se ha expresado Alba, que también ha querido mostrar su apoyo al cantante y criticar las etiquetas que siguen asociándose a la forma de vestir. "La verdad es que hoy en día decir que alguien parece gay o lesbiana solo por la manera de vestir es un poco absurdo, porque hasta el que menos te lo parece puede serlo. Entonces, catalogar a la gente por la vestimenta a mí nunca me ha parecido del todo correcto", ha señalado.

Con el humor que la caracteriza, la influencer ha concluido su reflexión haciendo referencia a sí misma: "Aunque a mí tengo que decir que se me ve a leguas, ¿no?", ha comentado entre risas.

Las declaraciones de Dulceida y Alba Paul se suman a las de otras personalidades que en los últimos días han mostrado su respaldo a Manuel Carrasco, defendiendo que la ropa o la estética de una persona no deberían dar pie a juicios ni especulaciones sobre su vida privada y apostando por una sociedad cada vez más libre de estereotipos.