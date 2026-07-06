Famosos
Chiara Ferragni, en el Starlite Occident de Marbella junto a su nuevo novio
El festival Starlite Occident volvió a reunir en Marbella música, celebridades internacionales y un fuerte componente solidario. En esta ocasión, los conciertos de Danny Ocean y Elena Rose se transformaron en un mensaje de apoyo a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela, en una noche en la que el público se volcó con la causa humanitaria.
Entre los asistentes destacó la presencia de Chiara Ferragni, una de las creadoras digitales más influyentes del mundo, que acudió al evento acompañada de su pareja, José Hernández, y un grupo de amigos. La empresaria compartió velada también con la artista mexicana Bibiana Domit, disfrutando de un ambiente distendido en la Costa del Sol.
Su aparición junto a su novio no pasó desapercibida, ya que la pareja suele mostrarse con discreción en público y apenas comparte detalles de su relación en redes sociales. La italiana ha optado en los últimos tiempos por mantener su vida sentimental en un plano más reservado, alejándose de la exposición constante que caracterizó etapas anteriores y resguardando su relación con el colombiano.
La influencer ha dejado atrás una etapa especialmente complicada tras su sonada ruptura con el cantante Fedez, con quien tiene dos hijos en común, a los que también ha decidido proteger reduciendo su presencia en redes sociales. Asimismo, la polémica del conocido "caso pandoro" marcó un punto de inflexión en su imagen pública, tras una fuerte controversia en torno a campañas benéficas que generaron un amplio debate en Italia.
Sin embargo, en los últimos meses Ferragni parece haber iniciado una nueva etapa más tranquila, en la que ha recuperado parte de su actividad social y se deja ver con mayor frecuencia en España, esta vez en Marbella, donde ha disfrutado de sus "amigos latinos", tal y como ella misma ha compartido en su perfil de Instagram.
Durante su paso por Starlite Occident, la influencer se mostró ilusionada con su visita a la Costa del Sol. "Desde el domingo estamos aquí con algunos amigos. Yo ya había venido a Marbella, pero siempre por trabajo, así que no tuve tiempo de disfrutarla. Esta vez es diferente", explicó, agradeciendo además la invitación al festival y destacando la experiencia vivida.
Una aparición que confirma su nueva etapa vital, más discreta en lo personal pero con una presencia cada vez más habitual en el panorama social español.
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