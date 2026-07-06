Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio la BisbalBrasilBarcelonaInglaterra - MexicoLa MinaTour de Francia 2026Ola calorChupinazo directoPAULongevidad
instagramlinkedin

Gente

Belén Esteban anuncia que contará toda su vida en un nuevo proyecto

Belén Esteban en el programa 'La Revuelta' con David Broncano

Belén Esteban en el programa 'La Revuelta' con David Broncano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

CHANCE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alejada en los últimos tiempos del foco mediático más intenso, aunque muy presente en redes sociales donde mantiene una actividad constante y consolidada como influencer, Belén Esteban continúa demostrando que su figura sigue generando interés. La colaboradora, que no ha dejado de recibir propuestas y que asegura tener nuevos proyectos en mente, atraviesa una etapa más tranquila pero sin desaparecer del panorama público.

La de Paracuellos ha sorprendido recientemente con unas declaraciones en las que asegura que está preparada para contar su versión de su propia vida. "Voy a contar toda mi historia, totalmente. La verdad de lo de mi vida, de los de otros no, ¿eh? Pero es que en mi vida hay mucha gente que molesta", ha afirmado de forma contundente, dejando claro que quiere explicar su experiencia personal sin entrar en conflictos ajenos.

Sus palabras llegan en un momento en el que la televisiva ha sido preguntada por distintos temas de actualidad, entre ellos la reciente adquisición de una vivienda por parte de la hija de su expareja, Juls Janeiro, ante lo que ha preferido no entrar en polémicas y zanjar con humor: "¡Hasta luego, mi vida! ¡Feliz Orgullo!".

Precisamente, el ambiente festivo del Orgullo ha sido uno de los escenarios en los que se ha dejado ver más relajada. Belén Esteban participó en las celebraciones en Madrid, donde incluso se animó a coger el micrófono para cantar temas de Bad Bunny y Rosalía, animando al público que disfrutaba de las carrozas en una jornada marcada por la música y el ambiente festivo.

Noticias relacionadas y más

Entre su faceta más mediática, su presencia en redes sociales y esta nueva etapa de mayor control sobre su exposición pública, Belén Esteban sigue reinventándose mientras deja entrever que todavía tiene mucho que contar sobre su trayectoria personal y profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, electricista: 'Cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que...
  2. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  3. Un casero compra una vivienda ocupada desde 2013 y logra recuperarla al no estar inscrita en el Registro de la Propiedad
  4. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  5. Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
  6. He perdido el amor de mi vida por culpa de la R11
  7. Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales
  8. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos

Illa presiona a Junts y a los barones populares con la financiación: "Espero que estén a la altura"

Illa presiona a Junts y a los barones populares con la financiación: "Espero que estén a la altura"

Dos de cada tres jóvenes consultan a ChatGPT problemas de ansiedad, amor y familia

Dos de cada tres jóvenes consultan a ChatGPT problemas de ansiedad, amor y familia

Belén Esteban anuncia que contará toda su vida en un nuevo proyecto

Belén Esteban anuncia que contará toda su vida en un nuevo proyecto

Beko Europe sitúa la inteligencia útil y la automatización en el centro de su nueva generación de tecnología doméstica

Beko Europe sitúa la inteligencia útil y la automatización en el centro de su nueva generación de tecnología doméstica

Granollers se vuelca con la salida de la tercera etapa del Tour de Francia

Granollers se vuelca con la salida de la tercera etapa del Tour de Francia

La OCU alerta del cierre de la web de Worten: posibles incidencias en la compras

La OCU alerta del cierre de la web de Worten: posibles incidencias en la compras

Feijóo anuncia una ley como la de Díaz Ayuso para que los no nacidos cuenten a la hora de recibir ayudas

Feijóo anuncia una ley como la de Díaz Ayuso para que los no nacidos cuenten a la hora de recibir ayudas

Chupinazo de San Fermín 2026, en directo: sigue online el inicio de las fiestas en Pamplona

Chupinazo de San Fermín 2026, en directo: sigue online el inicio de las fiestas en Pamplona