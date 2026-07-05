El refugio de Iker Casillas (45 años) es un pueblo de la 'España vaciada': de escapadas con Sara Carbonero a lugar de descanso con sus hijos

Iker Casillas mantiene una relación muy especial con un pequeño rincón de montaña de la 'España vaciada', situado a más de 1.200 metros de altitud y rodeado de nogales, vegetación de ribera y caminos tranquilos. Allí, en un pueblo de algo menos de 200 vecinos, la estrella del Real Madrid y de la selección española ha encontrado durante años un lugar donde bajar el ritmo y descansar lejos del ruido mediático.

El recuerdo de Casillas vuelve a la memoria de todos los aficionados cada vez que se juega un Mundial de fútbol. El portero tuvo un papel fundamental en el título de España en la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica en 2010. Sin su providencial parada en el penalti de Paraguay en cuartos o su milagrosa salvada en el uno contra uno ante el holandés Robben en la final, la camiseta de la Roja no luciría una estrella sobre el escudo.

La parada decisiva de Casillas a Robben en la final del Mundial de Sudáfrica 2010. / Afp / Robert Schmidt

Beso a Sara Carbonero

El protagonismo de Casillas en aquel Mundial fue más allá de lo deportivo. Minutos después de la victoria de España frente a Holanda, el guardameta estampó un beso a Sara Carbonero mientras la periodista le entrevistaba en directo ante las cámaras. De esa manera se evidenciaba una relación que duró 11 años y dio lugar a dos hijos en común.

Iker Casillas besa a Sara Carbonero mientras la periodista lo entrevistaba tras proclamarse campeón del mundo con España. / El Periódico

En el palmarés del portero con la selección también brillan la Eurocopa de 2008, con una actuación memorable en la tanda de penaltis contra Italia en cuartos de final, y la de 2012. Con el Real Madrid, club al que llegó con 9 años, ganó 19 títulos, incluidas tres Champions y cinco Ligas.

Contentos con Casillas

El rincón en que Casillas encuentra refugio es Navalacruz, en la provincia de Ávila. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el núcleo contaba con 192 habitantes censados en 2025, una población que encaja con el patrón de localidad pequeña, familiar y reconocible para quien busca desconexión.

El exfutbolista mantiene un fuerte vínculo con el pueblo por sus orígenes familiares. Allí acudía con frecuencia junto a Sara Carbonero en los años en que eran pareja, y tras la ruptura suele regresar con sus dos hijos en busca de paz y tranquilidad.

En el año 2023 trascendió que el exportero se estaba construyendo una casa en el municipio, del que ha sido declarado Hijo Predilecto. El entonces alcalde, Benigno González, aprovechó para proclamar su satisfacción por la promoción que Casillas hacía del pueblo. "Estamos muy agradecidos de que venga a Navalacruz. Él pasa aquí mucho tiempo y es algo que nos agrada. Casi todos los meses viene un fin de semana y el balance es muy positivo", declaró a 'El Español'.

"Iker Casillas fue el primero que dio a conocer Navalacruz tanto en España como en el extranjero, y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando. Viene mucha gente de fuera, personas que no son del pueblo", añadió González.

Arquitectura popular y tradiciones

Ubicado a 1.238 metros de altitud en la comarca del Valle del Alberche y Tierra de Pinares, Navalacruz está a 44 kilómetros de Ávila y a 160 de Madrid, distancia que supone un trayecto de cerca de dos horas desde la capital española.

En el pueblo destaca la arquitectura popular de sus casas tradicionales, construidas a base de bloques de granito a hueso, es decir, sin argamasa. También tiene un monumento dedicado, cómo no, a Iker Casillas.

Iker Casillas, en la inauguración de una escultura en su honor en Navalacruz, en agosto de 2010. / Efe / Raúl Sanchidrián

Entre sus tradiciones, sobresale la fiesta de Los Harramachos de Navalacruz, una mascarada invernal declarada Bien de Interés Cultural que se celebra el sábado de Carnaval. En ella los jóvenes y otros vecinos se disfrazan con sacos de arpillera, paja, máscaras y cencerros para ahuyentar los malos espíritus.

Origen medieval

El origen del pueblo se remonta a la edad media, en la segunda mitad del siglo XIII. La web oficial de Turismo de la Provincia de Ávila explica que la aldea quedó integrada en el concejo de Burgohondo y dependía de la abadía de Santa María.

Durante siglos, los vecinos de Navalacruz tuvieron que desplazarse a Burgohondo para bautizos, misas festivas y funerales. Esa dependencia ayuda a entender la historia compartida de los pueblos del valle, que funcionaron durante mucho tiempo como parte de un concejo común.

Casillas firma autógrafos en una calle de Navalacruz. / Efe / Raúl Sanchidrián

Paisaje y naturaleza

El paisaje es uno de los principales encantos de Navalacruz, que se encuentra asentado en el fondo de una hendidura excavada por el arroyo Chiquillo, en las primeras estribaciones de la sierra de los Baldíos. Está rodeado por los cuatro flancos de formaciones graníticas, valles fluviales marcados por el paso del río Mora y pastizales de alta montaña, coronados por el Pico Zapatero, de 2.160 metros de altura, y un increíble sendero a través de eras y pequeñas subidas que recorre la flora autóctona comprendida en la Garganta de la Huerta.

La naturaleza completa el atractivo del entorno. La Sierra de Gredos, uno de los grandes espacios naturales de Castilla y León, ofrece un paisaje de lagunas, circos, gargantas, riscos y depósitos morrénicos, modelados por la erosión glaciar.

El portero, con los niños del Campus Iker Casillas en Navalacruz, en julio de 2007. / Efe / Jónathan Martín

La localidad ha ganado popularidad con la presencia habitual de Iker Casillas, que hace años puso en marcha con su primo Diego el Bar-Restaurante Casillas, con la idea de crear un punto de encuentro para vecinos y visitantes.