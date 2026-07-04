Viaje a los años 90 con Andrés Hurtado y el cuadro de Sorolla

Un hito de la cultura 'trash' La irrupción de la figura de Andrés Hurtado en la vida pública española ha suscitado un entusiasmo unánime, más propio de las épocas en las que la televisión todavía decidía el tema de conversación colectivo. Con las redes sociales el foco de interés se ha empequeñecido y multiplicado en función de los intereses de cada uno: no hay generalmente un asunto que centre la atención de todos, sino cientos de ellos. Pero no esta semana, en la que Hurtado, con su cuadro de Sorolla colgado en el salón y su camiseta sin mangas, nos tiene a todos mirando como si estuviéramos en un comedor familiar de finales de los 90 viendo 'Crónicas marcianas'. Hurtado es un ciudadano murciano que trabaja como imitador de Lola Flores y que la semana pasada estaba haciendo turismo en Sevilla cuando vio que dos personas dejaron un cuadro tirado en la calle. Le llamó la atención el marco y lo cogió, y se lo llevó con él de vuelta a Murcia. Ya en casa se fijó en el dibujo que rodeaba el marco, y más concretamente en la firma: Sorolla. Tras llamar a una casa de subastas, constató que el cuadro era efectivamente del pintor valenciano, y que su valor es de varias decenas de miles de euros. Hurtado decidió devolverlo, y se hizo famoso poco antes de que la policía llegara a su casa para recoger el cuadro, cuando lo entrevistaron en TVE. "Esta historia y este hombre merecen estar desde ya en el Olimpo de la cultura trash española, junto a las vecinas de Valencia, la socorrista de ‘la he liao parda’ o Rocío Jurado gritando: ‘sois destructores’. No nos merecemos tanto", resumió la situación en X @oscarbroc. Ver a la policía llevarse el cuadro sin protección alguna, en el maletero de un coche, junto a un extintor y otros objetos totalmente aleatorios, fue la guinda de un suceso que necesita con urgencia a un nuevo Berlanga que lo lleve al cine.

Andrés Hurtado con el Sorolla que encontró en una calle de Sevilla. / Marcial Guillen / EFE

Bielsa y el 'efecto TikTok' Si la historia de Andrés Hurtado provoca nostalgia a quienes vivieron aquellas noches familiares frente al televisor, la rueda de prensa de Marcelo Bielsa los devolvió a la cruda realidad. Como entrenador de Uruguay, una de las selecciones que más han decepcionado en un Mundial por ahora divertidísimo y de un gran nivel, Bielsa salió a dar explicaciones del fiasco. La eliminación en primera ronda de Uruguay, que ha sido dos veces campeona del mundo –o cuatro, según los cuestionables cálculos que se hacen en el pequeño país– tiene que ser al menos en parte culpa suya. Pero en la rueda de prensa el entrenador encontró a otro responsable del fracaso: la falta de capacidad de concentración de los jugadores, sin duda producto de su habituación a redes sociales como TikTok o X. Los jugadores de Uruguay le exigieron que no pusiera vídeos tácticos porque no eran capaces de mantener la atención más de 10 minutos fraccionados en varios días: "Pidieron reducir las charlas colectivas sobre partidos anteriores. Yo siempre pensé que analizar errores y virtudes de lo hecho era algo conveniente", dijo Bielsa, como recogió en X @AlbertOrtegaES1. El entrenador argentino, conocido tanto por su meticulosidad como por su verbo barroco, tiene ya 70 años, y quedó claro que no entiende mucho esta época. Algunos usuarios de las redes salieron en su defensa, como @mondomo79: "Bielsa explicando que también se necesita el cerebro, para ganar partidos y clasificar. Tiempos extraños de millonarios sin cerebros, y con ego tan monumental como sus cuentas de bancos, pero eso es el mercado de hoy día". Pero otros no quisieron eximirle del batacazo, como @ivanpascual09: "Independientemente de que los jugadores sean unos niñatos, la milonga y mentira que nos habéis vendido durante tantos años con Bielsa es legendaria y poco se dice que es un ridículo espantoso el vuestro".

El técnico argentino Marcelo Bielsa en el partido del Mundial de fútbol de 2026 de Uruguay contra España en Guadalajara (México). / Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

El antihéroe Oyarzabal Es difícil recordar un Mundial donde tantas estrellas del fútbol estén donde se supone que deben estar: en la primera línea, marcando goles, decidiendo eliminatorias. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland, incluso Cristiano Ronaldo ha aparecido ya en los momentos decisivos. Sin embargo, en la que para muchos es la selección que mejor impresión ha dejado hasta ahora, la española, el jugador más en forma no está siendo el mediático Lamine Yamal, sino el tímido y discreto Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad lleva de momento cuatro goles, uno por partido, y los que marcó contra Austria los celebró metiéndose el balón bajo la camiseta, por el hijo que espera con su pareja. La persistencia en la brillantez futbolística del antihéroe Oyarzabal ha terminado por asombrar a los comentaristas internacionales, a pesar de su perfil bajo en redes sociales. "En este momento, debería haber un debate sobre el mejor delantero en la historia de España, porque Mikel Oyarzabal se está metiendo en esa conversación", dijo por ejemplo el exjugador Rio Ferdinand, ahora comentarista en la televisión inglesa. Pero algunas instancias siguen siendo inmunes al derroche de inteligencia futbolística de Oyarzabal, y continúan decantándose por la arrolladora atracción que ejerce Lamine Yamal. Dos ejemplos: tras el partido contra Austria, y a pesar de los dos goles del delantero de la Real Sociedad, fue Lamine Yamal quien ganó el trofeo al mejor jugador del partido. Y el meme que ha quedado de ese enfrentamiento ha sido el del hermano pequeño del jugador del Barça, llamado Keyne, celebrando un gol de manera muy graciosa en la grada. "La rubia de delante nos ha privado del 'sticker' de todos los tiempos», se lamentó en X @guillenfran. «La rubia de delante te ha dado esta tarde un doblete, amigo", le respondió el futbolista de la selección Borja Iglesias. Porque resulta que esa rubia era ni más ni menos que la madre de Oyarzabal.