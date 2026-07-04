Rafa Nadal (40 años) desvela qué desayuna los lunes: "Normalmente como una tostada con anchoas"

Rafa Nadal ha desvelado uno de los hábitos más desconocidos de su rutina diaria. En una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal Magazine', el extenista manacorí explica cuál es el desayuno con el que suele empezar el día. "Normalmente como una tostada con anchoas", afirma al ser preguntado por cómo son sus lunes por la mañana.

Ritmo diferente en Manacor

Acostumbrado durante años a organizar su vida en función de entrenamientos y competiciones, Nadal, ganador de 22 Grand Slams, explica que ahora sus mañanas tienen un ritmo muy diferente. Se levanta, de media, sobre las 6.45 horas, aunque reconoce que el horario depende de sus dos hijos. "Bajamos y desayunamos. Eso es lo principal", asegura, reflejando el protagonismo que ha adquirido la vida familiar desde que puso fin a su carrera profesional.

Estado físico

La entrevista también habla de su estado físico. El mallorquín reconoce que los primeros meses tras la retirada fueron especialmente complicados. "Lo pasé muy mal durante seis, siete u ocho meses", recuerda.

Sin embargo, explica que el tratamiento que encontró al final de su carrera y el hecho de no llevar ya su cuerpo al límite le permiten afrontar el día a día de una forma muy distinta. "Ahora, con ese tratamiento y sin llevar mi cuerpo al límite en absoluto, puedo llevar una vida muy positiva", afirma.

Vivir sin dolor

Además, intenta hacer ejercicio al menos tres días por semana y reconoce que vivir con menos dolor también ha cambiado su estado de ánimo. "Es completamente diferente cómo mejora tu sentido del humor cuando vives sin tanto dolor. Porque eres más feliz. Cuando sufres dolor todos los días, es duro vivir con él", reflexiona.

Nadal también revela que todavía no ha vuelto a jugar al tenis. El motivo es una lesión en la mano por la que tuvo que pasar por el quirófano el pasado diciembre, una operación que le obligó a permanecer varios meses sin coger la raqueta. Aun así, deja claro que quiere volver a pisar una pista. "Quiero disputar algunos partidos de exhibición en el futuro", avanza.

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El extenista también echa la vista atrás para valorar la rivalidad que mantuvo durante años con Roger Federer y Novak Djokovic. Pese a la intensidad de aquellos duelos, Nadal asegura que siempre existió un profundo respeto entre los tres. "Hemos tenido rivalidades increíbles en cuanto a intensidad y a competir por lo más importante, pero, al fin y al cabo, creo que he sido un rival sano. Es algo de lo que deberíamos estar orgullosos", concluye.

Fuente: Diario de Mallorca