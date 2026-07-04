Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: "Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos"

Shakira es la artista latina más premiada de la historia: su vitrina incluye múltiples Premios Grammy, Latin Grammy y Billboard Latin Music Awards. Pero no solo eso: también es protagonista de los momentos musicales más importantes de la historia de la FIFA, empezando por el lanzamiento de la versión 'Bamboo' de 'Hips don't lie' -para el Mundial de Alemania, en 2006- y terminando por su más reciente 'hit' 'Dai, Dai', himno oficial del Mundial 2026.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol, la cantante ha hablado sobre la relevancia que tienen los temas que ha interpretado para estos grandes eventos deportivos: "Ha sido mi destino como artista y mi destino como persona. Y pensar que, si no hubiera sido por 'Waka Waka', pues no hubiera conocido al padre de mis hijos y quizá no tendría a estos dos hijos tan lindos que me han dado la vida... Son mis 'wakabebés'", ha admitido emocionada.

El Mundial que los unió

La barranquillera y su expareja y padre de sus hijos Milán y Sasha, el exfutbolista Gerard Piqué, se conocieron en 2010, meses antes de que empezara el Mundial de Sudáfrica, para el que ella compuso 'Waka Waka'. Aunque Piqué apareció en el videoclip de la canción, no se conocieron durante las grabaciones, puesto que, como admitió Shakira en una entrevista en 'El Hormiguero', en 2017, ella filmó desde Los Ángeles (California, EEUU) y él, desde España.

Fue en Madrid donde se vieron por primera vez, ya que la artista estaba en la capital española para una presentación en el festival Rock in Rio. Así lo relató Piqué a 'L'Esportiu de Catalunya' en 2020: "El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del Mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos”.

Meses después, hicieron oficial su relación a través de Twitter, donde publicaron una foto posando juntos. Pasaron cuatro años y, en medio de los preparativos del Mundial de Brasil 2014, Shakira lanzó la canción 'Dare (La La La)', otro éxito mundial en el que también apareció Piqué y su primer hijo, Milán, que entonces tenía poco más de un año. Ambos formaban una de las parejas más famosas del mundo. No obstante, en junio de 2022, anunciaron su separación.

El regreso más esperado

Desde 'La La La', su último éxito para un Mundial, han pasado 12 años y dos mundiales de por medio: el de Rusia (2018), cuya clausura contó con la voz de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi; y el de Qatar (2022), en el que Jungkook de BTS nos dio la bienvenida y Ozuna, Davido, Gims y Maná nos despidieron.

Muchos echaron de menos entonces a Shakira, que no pudo participar en el primero por motivos de salud y que rechazó la invitación a Qatar, sumándose a la lista de artistas en contra de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en el país.

Así pues, el regreso de Shakira ha sido uno de los acontecimientos más celebrados por los aficionados este 2026. Su confirmación como figura principal del torneo causó un gran revuelo, y ella misma se ha convertido en todo un símbolo al lanzar, junto a Burna Boy, 'Dai Dai', que a finales de junio supera los 275 millones de visualizaciones en Youtube.

El sencillo, con fuertes ritmos latinos y africanos, ha alcanzado el puesto número uno en las listas Billboard y ha encabezado el Top Global de Spotify.

En la entrevista con Noticias Caracol, la cantante ha revelado que el dinero que reciba de las reproducciones de la canción irá destinado a causas educativas: "La gente y todos vamos a estar haciendo un esfuerzo común de crear oportunidades para la educación en el mundo, porque yo estoy donando el 100% de mis regalías al fondo de educación de la FIFA y cada vez que la gente visualice el vídeo o escuche la canción va a estar haciendo lo mismo", ha explicado.

Bailar con Shakira en la final

Este Mundial cuenta con la participación de varios artistas locales, como Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y Maná. Por otro lado, también cuenta con las actuaciones de Katy Perry, J. Balvin, Danny Ocean, Future, Tyla y LISA de Blackpink junto a Rema y Anitta, entre otras. Pero, sin duda, lo que muchos esperan con ansias es el icónico show de entretiempo de la gran final, dirigido por Coldplay, que contará con la participación de Madonna, BTS y, nuevamente, Shakira.

La colombiana considera un honor poder presentarse con estos artistas: "La vida da tantas vueltas... El tejido humano es uno solo. Y así como yo voy a cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, yo quiero que muchos niños también puedan bailar conmigo o que las personas puedan bailar conmigo, quizás ahí en la final; y a mí se me está ocurriendo la idea de que la gente empiece a mandar sus vídeos bailando 'Dai Dai' y, de todas las personas que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final".