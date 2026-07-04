Ibai Llanos anuncia los primeros artistas que participarán en la Velada del Año 6: Bad Gyal, entre ellos

La Velada del Año VI está a la vuelta de la esquina y, a falta de pocas semanas para que tenga lugar el mayor evento organizado por el 'youtuber' Ibai Llanos, el creador de contenido ha decidido anunciar cuáles van a ser los artistas que pongan a bailar a todo el estadio de la Cartuja, y entre ellos hay algún nombre como Bad Gyal.

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido españoles más conocidos. Nacido en Bilbao, comenzó su carrera narrando videojuegos, especialmente League of Legends, y saltó a la fama internacional gracias a su carisma y eventos de gran dimensión en plataformas como Twitch y YouTube.

Inicios de la Velada del Año

Sin duda, el evento más conocido de Ibai es la Velada del Año, un acontecimiento de boxeo entre creadores de contenido que el 'youtuber' organiza cada año desde el 2021, cuando uno de sus mejores amigos, Reven, tuvo una discusión por Twitter con otro creador de contenido: Elmillor. En vez de quedarse ahí, el enfrentamiento acabó llegando al ring y más de un millón de personas lo presenciaron a través de Twitch.

A partir de ahí, el evento se fue haciendo cada vez más grande y fue batiendo todos los récords hasta llegar al 2025, año en el que logró juntar a más de 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch, pulverizando así cualquier registro previo en la historia del 'streaming'.

25 de julio en Sevilla

Este año, como no puede ser de otra forma, Ibai ha organizado la Velada del Año VI. Este acontecimiento tendrá lugar el 25 de julio, a partir de las 19.00 horas, en el estadio de la Cartuja, ubicado en Sevilla.

En esta velada, el organizador ha logrado concretar varios combates de boxeo entre grandes nombres del panorama de creadores de contenido en español, como las 'influencers' Marta Díaz contra Tatiana Käer, los artistas conocidos mundialmente Kidd Keo contra Lit Killah o dos de los 'streamers' más conocidos de España: TheGrefg contra IlloJuan.

Yandel y su 'reggaeton' antiguo

Aunque todo el foco está puesto sobre los combates de boxeo, hay otro elemento que siempre da mucho de qué hablar: los artistas que actúan entre los combates. Cada año Ibai lleva a varios artistas de distintos ámbitos y registros musicales para poner a bailar a toda la grada.

Este año no ha sido diferente y el 'youtuber' ha publicado un vídeo en sus redes sociales anunciándolos. En primer lugar, Ibai presenta a Yandel, el legendario cantante puertorriqueño de reguetón e integrante del famoso dúo Wisin & Yandel. Aunque este artista tiene sus mayores éxitos junto a Wisin (éxitos históricos como Rakata y Noche de Entierro), también ha consolidado una carrera impecable por su cuenta, lanzando 'hits' como Yandel 150.

De Juanes a La Pantera

El segundo artista presentado es Juanes, un cantante, guitarrista y compositor colombiano de pop latino y rock en español, considerado uno de los artistas musicales más importantes e influyentes del mundo. Su estilo se caracteriza por mezclar ritmos autóctonos de Colombia con el rock urbano o el pop. Además, es uno de los artistas más galardonados de la historia de la música latina, acumulando más de 25 premios Latin Grammy y varios premios Grammy.

El tercer y cuarto artistas de la lista son Lucho RK y La Pantera. Este dúo de artistas de música urbana originarios de Gran Canaria, son considerados los 'golden boys' de la nueva ola del reguetón y el trap en España. Aunque ambos tienen sólidas carreras individuales, forman un bloque artístico inseparable dentro del colectivo canario 'Los Rookies'. Además, los dos tienen un EP juntos llamado Ta Fácil.

La catalana Bad Gyal: la más celebrada

Uno de los nombres que más alegría ha generado en los fans de la Velada del Año ha sido Bad Gyal. Esta cantante española de música urbana, conocida por su estilo en reguetón, dancehall y trap, se ha convertido en una de las artistas más influyentes del género en España. Esta artista cuenta con 13 millones de oyentes mensuales en Spotify y canciones como Chulo pt.2 con casi 500 millones de escuchas.

Anuel: el rey del trap latino

Finalmente, el último artista que ha presentado Ibai es el mundialmente conocido Anuel AA, un rapero y cantante puertorriqueño de 33 años, considerado globalmente como uno de los máximos pioneros e, incluso, el rey del trap latino. Anuel tiene más de 40 mil millones de escuchas en Spotify, colaboraciones con casi todos los artistas reconocidos del panorama y casi 30 millones de suscriptores en YouTube.

Aunque los nombres que ha presentado Ibai son enormes, el creador de contenido ha asegurado que en el evento habrá cinco artistas sorpresa más que se irán revelando el mismo 25 de julio.