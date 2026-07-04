Los detalles de la boda secreta de Taylor Swift y Travis Kelce: larga lista de 'VIPS', Adam Sandler como maestro de ceremonias y un exclusivo diseño de Dior

La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce culminaron este viernes su compromiso con la 'boda del año', una ceremonia en el estadio Madison Square Garden, en mitad de Nueva York, tan privada que no han trascendido fotografías ni más detalles que los ofrecidos por un representante, y que apuntan a una velada muy personal.

Poco después de las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje "JusT&T Married" y el representante de Swift, Tree Paine, confirmaba a los medios el enlace que la pareja ni siquiera había anunciado oficialmente pero sobre el que se especulaba desde hacía semanas.

El exclusivo vestido de Swift

La ceremonia fue oficiada por su amigo Adam Sandler y Taylor Swift optó por un vestido de alta costura de Christian Dior y diseñado por su director creativo Jonathan Anderson, quien también firmaba el traje del novio, y que había "colaborado de cerca" con ambos para su día especial.

"Es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de talla mundial. Los zapatos de ambos fueron creaciones personalizadas de Christian Louboutin y la novia llevó joyas de Cartier", abundó.

Repleta de famosos

Estrellas del deporte, la música y el cine se dieron cita este viernes para asistir a la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelcen.

Las inmediaciones del estadio ubicado en Manhattan están protegidas por un perímetro de seguridad al que llevaban accediendo toda la tarde vehículos de los que se asomaban famosos, mientras que a otros fueron fotografiados saliendo de sus casas y hoteles, y otros publicaron sus atuendos de gala en redes sociales.

Entre los deportistas invitados, había numerosos jugadores de fútbol americano, como Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle y Kyle Juszcyk, así como la jugadora de fútbol Abby Wambach.

También asistieron muchos ídolos musicales, como Ed Sheeran, Miranda Lambert, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Machine Gun Kelly o Sombr, y otras tantas figuras de Hollywood, como Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Julianne Moore o Bradley Cooper.

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Y no faltaban los amigos cercanos de la autora de 'All Too Well', como las modelo Karlie Kloss y Gigi Hadid, la actriz y productora Lena Dunham, las hermanas músicas Haim o el productor musical Jack Antonoff, así como su amiga de la infancia Abigail Anderson