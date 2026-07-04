Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalIncendio la BisbalLes GavarresTráfico Tour 2026Tour en directoMossosAlquiler a jubiladosUcrania
instagramlinkedin

Los detalles de la boda secreta de Taylor Swift y Travis Kelce: larga lista de 'VIPS', Adam Sandler como maestro de ceremonias y un exclusivo diseño de Dior

"Es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de talla mundial"

La superboda de Taylor Swift y Travis Kelce

La superboda de Taylor Swift y Travis Kelce

Ver galería

Fotografía de la cantante estadounidense Tailor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce anunciando su compromiso este martes. EFE/ @taylorswift. SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / @TaylorSwift / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce culminaron este viernes su compromiso con la 'boda del año', una ceremonia en el estadio Madison Square Garden, en mitad de Nueva York, tan privada que no han trascendido fotografías ni más detalles que los ofrecidos por un representante, y que apuntan a una velada muy personal.

Poco después de las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje "JusT&T Married" y el representante de Swift, Tree Paine, confirmaba a los medios el enlace que la pareja ni siquiera había anunciado oficialmente pero sobre el que se especulaba desde hacía semanas.

El exclusivo vestido de Swift

La ceremonia fue oficiada por su amigo Adam Sandler y Taylor Swift optó por un vestido de alta costura de Christian Dior y diseñado por su director creativo Jonathan Anderson, quien también firmaba el traje del novio, y que había "colaborado de cerca" con ambos para su día especial.

"Es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de talla mundial. Los zapatos de ambos fueron creaciones personalizadas de Christian Louboutin y la novia llevó joyas de Cartier", abundó.

Repleta de famosos

Estrellas del deporte, la música y el cine se dieron cita este viernes para asistir a la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelcen.

Las inmediaciones del estadio ubicado en Manhattan están protegidas por un perímetro de seguridad al que llevaban accediendo toda la tarde vehículos de los que se asomaban famosos, mientras que a otros fueron fotografiados saliendo de sus casas y hoteles, y otros publicaron sus atuendos de gala en redes sociales.

Entre los deportistas invitados, había numerosos jugadores de fútbol americano, como Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle y Kyle Juszcyk, así como la jugadora de fútbol Abby Wambach.

También asistieron muchos ídolos musicales, como Ed Sheeran, Miranda Lambert, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Machine Gun Kelly o Sombr, y otras tantas figuras de Hollywood, como Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Julianne Moore o Bradley Cooper.

Noticias relacionadas

Y no faltaban los amigos cercanos de la autora de 'All Too Well', como las modelo Karlie Kloss y Gigi Hadid, la actriz y productora Lena Dunham, las hermanas músicas Haim o el productor musical Jack Antonoff, así como su amiga de la infancia Abigail Anderson

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  2. Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
  3. El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
  4. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  5. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
  6. Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
  7. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
  8. El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades

Los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: la lista de 'VIPS', Adam Sandler como maestro de ceremonias y un exclusivo diseño de Dior

Los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: la lista de 'VIPS', Adam Sandler como maestro de ceremonias y un exclusivo diseño de Dior

Rull urge al PSOE a relevar a Sánchez para salvar la legislatura con un perfil "cumplidor"

Rull urge al PSOE a relevar a Sánchez para salvar la legislatura con un perfil "cumplidor"

Así son los preparativos para la contrarreloj del Tour de Francia en Barcelona

Directo | Los vecinos de les Gavarres lamentan el desastre y denuncian la "mala gestión del territorio"

Directo | Los vecinos de les Gavarres lamentan el desastre y denuncian la "mala gestión del territorio"

El parque francés a 6 horas de Catalunya que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París

El parque francés a 6 horas de Catalunya que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París

Audax suspende su recompra de acciones y deja pendiente una inversión de 12 millones de euros

Audax suspende su recompra de acciones y deja pendiente una inversión de 12 millones de euros

Dimite un dirigente de Aliança Catalana en Osona por el fichaje de un exfundador de Societat Civil Catalana

Dimite un dirigente de Aliança Catalana en Osona por el fichaje de un exfundador de Societat Civil Catalana

Cristiano Ronaldo invita a un niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos

Cristiano Ronaldo invita a un niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos