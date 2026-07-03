Taylor Swift y Travis Kelce: 10 claves de la boda del milenio, de los 46 millones al banquete patriótico con langosta, donuts y cerveza Kelce

Tic-tac, tic-tac... Llegó el gran día para los novios más famosos del espacio conocido: Taylor Swift y Travis Kelce.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebra este viernes 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York. Associated Press asegura haber obtenido una copia del permiso municipal para un "Special Event at MSG", lo que convierte el escenario y la fecha en dos de los datos más sólidos del enlace. El Garden puede acoger hasta 19.500 personas, aunque en formato banquete el límite baja a 1.250 invitados.

Un cartel con una imagen y una cita de Taylor Swift se exhibe en las afueras del Madison Square Garden de Nueva York el 1 de julio de 2026. / KENA BETANCUR / AFP

Según el permiso citado por la agencia AP, el evento principal empieza a las 17.00 horas del viernes y puede alargarse hasta las 4.00 de la madrugada del sábado 4 de julio. La víspera, el jueves 2 de julio, habría habido una cena de ensayo para 100 invitados. La fiesta grande, en cambio, puede reunir a más de 1.000 personas, una cifra que algunas publicaciones estadounidenses elevan hasta unos 1.100 asistentes.

La fecha no podría ser más Taylor Swift. La boda cae justo antes del Día de la Independencia de Estados Unidos, con Nueva York ya inmersa en banderas, fuegos artificiales, restricciones de tráfico y celebraciones nacionales. En el universo de Swift, además, el 4 de julio tiene lectura propia: durante años, sus fiestas en Rhode Island formaron parte de su mitología pop. Casarse con una estrella de la NFL en ese marco refuerza la imagen de una boda casi "all American". [hasta Trump debería estar orgulloso, si no fuera porque es su archienemigo].

La cantante estadounidense Taylor Swift besa al ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, tras un partido, en febrero de 2024. / CAROLINE BREHMAN / EFE

La privacidad se ha organizado a escala urbana. AP detalla cierres completos de calles para levantar una carpa de acceso para vehículos y otra de entrada. Varias manzanas alrededor del Garden quedan restringidas y el acceso a Penn Station, situada bajo el recinto, se ve limitado. La agencia también documenta vehículos negros, unidades portátiles de aire acondicionado y movimiento de seguridad en plena ola de calor.

Varias revistas apuntan a una política estricta de no teléfonos móviles y acuerdos de confidencialidad para los asistentes. En una pareja tan observada como Swift y Kelce, controlar las imágenes es parte del lujo: la primera foto oficial del vestido, del beso o del banquete puede tener valor de portada mundial.

El menú es uno de los detalles más jugosos. Según la prensa norteamericana, se ha identificado entregas de Krispy Kreme -la popular cadena estadounidense de donuts-, langosta, pavo, patatas fritas y comida de Sartiano’s, restaurante neoyorquino donde Swift y Kelce cenaron en mayo. También recoge productos de Sweet Baby Ray’s, Butterball, huevos, tomates, agua Aquafina, zumos Tropicana, pollo, aros de cebolla, pimientos, lechuga romana, nata, leche entera, wraps de trigo blanco y focaccia. La bebida tendría sello familiar: Travis Kelce ya había bromeado con que se serviría Garage Beer, la marca que comparte con su hermano Jason.

La lista de invitados explica el blindaje. Revistas como 'Elle' distinguen entre tres categorías: asistentes vistos en la cena de ensayo, nombres confirmados por declaraciones públicas y celebridades esperadas o reportadas por otros medios. En la órbita del enlace sitúa a Selena Gomez, Jack Antonoff, Lena Dunham, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Ashley Avignone, Suki Waterhouse, George y Claire Kittle, Andy Reid, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Emma Stone, Sabrina Carpenter, Cara Delevingne, las hermanas Haim, Patrick y Brittany Mahomes, Mariska Hargitay, Stevie Nicks y Tim McGraw.

'Page Six' mostró el primer vistazo a la cena de ensayo: arreglos florales en tonos melocotón y naranja, cortinas rosa empolvado, iluminación cálida y vegetación. La estética conecta con el imaginario romántico de Swift y con la idea de convertir un recinto deportivo en un jardín secreto. Y también, con la estética de jardín de 'princesa prometida' de la pedida de mano de hace un año.

Fotografía de la cantante estadounidense Tailor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce anunciando su compromiso. / @TaylorSwift / EFE

'Vogue' ha analizado posibles diseñadores y la dimensión simbólica del 'look'. No será solo un vestido de novia, sino una imagen destinada a convertirse en archivo de cultura pop. La pregunta no es únicamente qué firma elegirá Taylor Swift, sino qué versión de sí misma querrá proyectar: novia clásica, estrella de estadio, heroína romántica o icono americano en vísperas del 4 de julio.

'Forbes' estima que la boda podría superar fácilmente los 20 millones de dólares al sumar alquiler del Garden, transformación del recinto, seguridad, catering, flores, montaje, producción técnica, entretenimiento y logística para más de mil invitados. La cifra más llamativa, sin embargo, está fuera de la fiesta: los novios han donado 26 millones de dólares a organizaciones benéficas antes del enlace.