Soho Health Club Barcelona reabre con 'red light therapy', faciales Biologique Recherche y nuevos rituales 'wellness'

El bienestar en Barcelona suma una nueva dirección para tener en el radar. Soho Health Club Barcelona, situado en la planta inferior de Soho House Barcelona (plaza del Duc de Medinaceli, 4), reabre sus puertas con una carta renovada de tratamientos, mejoras en sus instalaciones y una propuesta pensada para quienes buscan algo más que un masaje: rituales completos, faciales de alta cosmética y recuperación corporal con tecnología.

La gran novedad son los Wellness Rituals, una serie de programas personalizados diseñados para acompañar distintos objetivos de bienestar. La idea es sencilla y muy actual: elegir un recorrido según lo que el cuerpo necesita. Entre las nuevas experiencias aparecen Reset, Hydrate, Performance, Unwind y Recovery, combinaciones de tratamientos faciales, corporales, sauna, vapor, botas de compresión, elixires hidratantes y terapia de luz roja.

El Reset Ritual incluye sauna y vapor, masaje de drenaje linfático, red light therapy y un elixir de electrolitos o hierbas. El Hydrate Ritual se centra en preparar la piel, hidratarla y devolverle luminosidad con un facial express y LED. Para quienes entrenan o buscan un efecto más activo, el Performance Ritual propone "entrenar el rostro como el cuerpo", con facial escultor, LED y botas de compresión. El Unwind Ritual apuesta por masaje corporal, ritual capilar y luz roja para bajar revoluciones, mientras que Recovery Ritual combina masaje 'deep tissue', 'red light therapy' y compresión para favorecer la recuperación muscular.

Una de las cabinas para tratamientos de Soho Health Club Barcelona. / EPC

Desinflamar

Otra de las incorporaciones clave es la nueva cama de 'red light therapy', un tratamiento de 30 minutos con luz roja e infrarroja cercana pensado para estimular la producción de colágeno, mejorar la firmeza de la piel, favorecer la circulación y apoyar la recuperación muscular. También busca reducir signos visibles de inflamación y promover una sensación de bienestar general. Puede reservarse como sesión individual, en bonos de cinco o diez sesiones, o integrarse dentro de los nuevos rituales. Desde el club recomiendan una frecuencia de tres sesiones semanales para notar resultados acumulativos.

La reapertura también trae uno de los nombres más deseados de la cosmética profesional: Biologique Recherche. La firma se incorpora tanto a la venta 'retail' como al menú de tratamientos con tres nuevos faciales. Oxygen Facial trabaja la oxigenación, la hidratación y la luminosidad de la piel; The Lift se enfoca en firmeza, elasticidad y definición del óvalo facial; y Radiance Reset busca un tono más uniforme, una piel más equilibrada y ese efecto buena cara tan buscado.

La nueva cama de red light therapy, un tratamiento de 30 minutos con luz roja e infrarroja cercana pensado para estimular la producción de colágeno, mejorar la firmeza de la piel, favorecer la circulación y apoyar la recuperación muscular. / EPC

A la carta de tratamientos corporales se suma Contrast Stone Therapy, un ritual que combina calor y frío para estimular la circulación, liberar tensión y despertar el cuerpo a nivel celular. También llega Aromatherapy Ritual, una experiencia personalizada con mezclas de aceites esenciales y movimientos lentos para restaurar el equilibrio entre cuerpo y mente. Además, el menú incorpora nuevos 'add-ons' como ritual para cuero cabelludo y cabello, 'foot soak & scrub', envolturas para manos y pies y sesiones de luz roja.

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La carta mantiene tratamientos faciales de Cowshed, SkinCeuticals, Soho Skin y HydraFacial, junto a masajes signature, deep tissue, drenaje linfático, reflexología y tratamientos pensados para embarazo. La nueva carta de Soho Health Club Barcelona incluye faciales desde 45 euros y hasta 260 euros, tratamientos corporales de 55 a 190 euros, rituales wellness de 115 a 215 euros y sesiones de red light therapy desde 55 euros, con bonos de cinco sesiones por 225 euros y de diez por 440 euros.