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Fútbol

La razón por la que el padre de Lamine Yamal no le acompaña en el Mundial

El dueño de un bar de Mataró ha revelado que el padre del jugador no ha viajado por motivos de salud

Lamine Yamal entrena con sus compañeros en Atlanta (Estados Unidos).

Lamine Yamal entrena con sus compañeros en Atlanta (Estados Unidos). / Lavandeira Jr/ EFE

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Convertido en una de las grandes estrellas de la Selección Española en el Mundial de Fútbol que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, Lamine Yamal cuenta con el apoyo incondicional durante el torneo de algunos de los pilares más importantes de su vida, como su novia Inés García, su madre Sheila Ebana, o su hermanito pequeño Keyne, que demostrando que son sus mejores fans no se han perdido ninguno de los partidos que La Roja ha disputado hasta ahora. Sin embargo, ha llamado la atención que no esté su padre a su lado, ya que Mounir Nasraoui es sin duda el que más disfruta con los éxitos de su hijo como ha demostrado en numerosas ocasiones y ha resultado especialmente llamativo que se esté perdiendo la cita mundialista.

Aunque se ha especulado con que las autoridades de Estados Unidos le habrían negado la visa para poder entrar en el país al tener antecedentes penales en territorio europeo, 'El Español' ha revelado que la realidad es otra, y que hay una poderosa razón por la que el marroquí no está viendo en directo los partidos del equipo entrenado por Luis de la Fuente.

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El diario ha hablado con varios vecinos del barrio de Mataró en el que reside Mounir y ha sido el dueño de un bar al que suele ir a menudo el que ha aclarado que si no ha viajado al Mundial es por razones de salud. "Ahora, como tiene un problema de epilepsia, no puede trabajar. Casi ni coger el coche", ha explicado, relatando que hace unos días habló con él y le dijo "no sé si podré ir para allá, como tengo el problema de la epilepsia...". "Él siempre dice: 'Cambiaría todo el dinero que tengo por lograr curarme'" ha revelado el hostelero, zanjando así los rumores sobre su sonada ausencia en la gran cita de Lamine.

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