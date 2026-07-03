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Con piscina, pista de tenis y campo de golf: así es el nuevo chalet que Isa Pantoja se ha comprado en Jerez de la Frontera
Esta vivienda de dos plantas se encuentra en un complejo residencial con piscina, pista de tenis y campo de golf
Tan solo 3 meses después de salir a la luz que Isa Pantoja y Asraf Beno habían puesto a la venta su piso en Sanlúcar de Barrameda (un coqueto bajo de 85 metros cuadrados en una urbanización con jardín y piscina que reformaron a su gusto y en el que se instalaron en 2024) la pareja se ha comprado una nueva casa, más grande y exclusiva, a la que ya se han mudado junto a sus pequeños Alberto (12) -fruto de la relación de la hija de Isabel Pantoja y Alberto Isla- y Cairo (1). "No sabéis la ilusión que tenemos. Ahora podemos ampliar la familia. Los tiempos de Dios son perfectos", ha revelado la peruana en redes sociales, muy ilusionada por esta nueva etapa de su vida en la que no oculta que le encantaría volver a ser madre.
Tal y como ha revelado la revista 'Semana' en exclusiva, se trata de un chalet adosado unifamiliar en un bonito tono burdeos que cuenta con 135 metros útiles distribuidos en dos plantas, tres dormitorios, dos baños, garaje, y un amplio salón con salida directa a un jardín privado en el que han instalado la piscina que tenían en su anterior domicilio. Se encuentra en un complejo residencial de Jerez de la Frontera con piscina, pista de tenis, grandes zonas verdes e incluso su propio campo de golf.
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