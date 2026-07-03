Penélope Cruz quiere superar su miedo a conducir tras el regalo que le hizo Bono por su cumpleaños, un coche

Penélope Cruz y Javier Bardem están estos días en Estados Unidos. Ayer mismo pudo verse a la pareja animar a la selección española en el partido contra Austria en el Mundial de Fútbol. Cruz está además de intensa promoción de su última película, 'La invitación', el remake de la catalana 'Sentimental', escrita y dirigida por Cesc Gay. La cinta está dirigida por Olivia Wilde y también está protagonizada por Edward Norton y Seth Rogen. En ella, un matrimonio invita a sus vecinos (Penélope Cruz y Edward Norton) a cenar, lo que desvela secretos y da pie a giros inesperados.

Justamente en una de estas entrevistas de promoción, la actriz española, de 52 años, le contó al presentador de 'Hot Ones', que a pesar de su "profundo miedo a conducir", cree que es hora de aprender a conducir un coche, tras haber recibido uno como regalo del líder de U2, Bono, un gran amigo suyo. "Mi amigo Bono me regaló un coche por mi último cumpleaños", explicó la actriz.

"Suena increíble, pero me regaló un coche y creo que eso es el empujón definitivo para hacerlo", le dijo la actriz de 'Volver' al presentador sobre la posibilidad de obtener finalmente su carné de conducir. "¿Después de que Bono te dé un coche, no te sacan el carné de conducir? ¡Qué locura! Ahora lo estoy pensando de nuevo, pero es un miedo muy profundo. Cada vez que me subo a un coche, pienso: 'Vale, allá vamos. ¿Lo conseguiremos o no?'”, dijo.

La actriz ha confesado su miedo a los coches y que incluso un viaje de tan solo 15 minutos con un chófer profesional le provoca ansiedad. “Creo que hay un nombre para eso”, apunto. “Le pusieron un nombre hace poco porque hay mucha gente como yo”. La vehofobia es un miedo intenso e irracional relacionado con el acto de conducir un vehículo a motor, mientras que la amaxofobia es el miedo a estar dentro de un vehículo, ya sea conduciendo o simplemente viajando como pasajero.

¿Cuál es el origen de este particular miedo de la actriz madrileña? Ella mismaloconfesaba en una entrevista con la evista ELLE hace dos años. "Mi hermana fue atropellada por un coche delante de mí cuando yo tenía ocho o nueve años», explicó. Su hermana Mónica sobrevivió y se recuperó por completo. “Fue un gran trauma, porque la vi perder el conocimiento. Y en el hospital estaba paralizada, diciéndole a la gente: ‘Oh, mi hermana acaba de ser atropellada por un coche’". Cruz ha estado tratándose en terapia este miedo y la "hipersensibilidad", según recoge PEOPLE.

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La revista entrevistó a Javier Bardem el año pasado por el estreno en la alfombra roja de Nueva York de la película F1, y el propio actor ya confesó en esa conversación la ironía de protagonizar un filme de coches deportivos cuando ni él ni su esposa conducen. “Ella no conduce. Yo apenas sé conducir”, dijo entonces Bardem.