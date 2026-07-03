¿Quién es el hombre que estaba sentado entre Rosalía y Penélope Cruz en el España- Austria en Los Ángeles?

Las imágenes de Rosalía y Penélope Cruz disfrutando del partido de la selección española en Los Ángeles no tardaron en hacerse virales. Sin embargo, hubo un tercer protagonista que captó la atención de muchos usuarios en redes sociales: el hombre que ocupaba el asiento tras ambas estrellas.

Se trata de Albert Cusell, uno de los mejores amigos de Rosalía y, al mismo tiempo, una de las personas más importantes dentro de su equipo de trabajo. Su relación con la artista catalana va mucho más allá de la amistad, ya que llevan más de diez años colaborando profesionalmente en algunos de los proyectos más relevantes de su carrera.

Cusell ha desempeñado diferentes funciones junto a la cantante. Ha participado como corista, ha dirigido castings y también ha ejercido como ayudante de producción. Durante la etapa de 'El Mal Querer', uno de los discos más importantes de Rosalía, fue el encargado de dirigir el casting de bailarinas en 2018 y colaboró en la producción del proyecto. Además, su voz puede escucharse en los coros de "La Perla", uno de los temas incluidos en el álbum (Lux).

Trayectoria profesional

Su papel dentro del entorno de Rosalía no se limita al apartado artístico. También mantiene una estrecha relación empresarial con la cantante al estar involucrado en la creación del estudio de grabación donde la artista trabaja cuando se encuentra en Barcelona.

La confianza entre ambos es absoluta y por eso resulta habitual verle acompañando a Rosalía en algunos de sus compromisos más destacados. Estuvo presente en la presentación de la serie 'Berlín' en Sevilla y el pasado año también fue fotografiado junto a ella durante el US Open.

Antes de consolidarse como una pieza clave en el equipo de Rosalía, Albert Cusell desarrolló su faceta como actor. Se formó en London Studio Centre estudiando 'Musical Theatre'. Su círculo personal refleja la estrecha relación que mantiene con algunos de los rostros más conocidos del panorama artístico. No es extraño verle compartir momentos con figuras como Lali, Úrsula Corberó o Emilia Mernes, consolidándose como uno de los colaboradores más discretos pero influyentes del entorno de Rosalía.

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Lali Espósito, Rosalía, Albert Cusell, Úrsula Corberó y Emilia Mernes en una imagen de archivo de izquierda a derecha. / INSTAGRAM

Aunque su nombre no suele ocupar titulares, las imágenes del partido de España en Los Ángeles han servido para poner rostro a una de las personas de máxima confianza de la artista, alguien que lleva más de una década acompañándola.