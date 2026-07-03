La celebración viral de Keyne, hermano de Lamine Yamal, en el España-Austria: "Es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él"

La selección española mostró su mejor versión ante Austria en el Mundial 2026 para acceder a los octavos de final, donde se medirá el lunes frente a Portugal. Un partido en el que Lamine Yamal asumió su rol protagonista y en el que Mikel Oyarzabal continuó con su idilio con el gol firmando otro doblete.

Fue en el tercer gol, el definitivo ya en el ocaso del encuentro, cuando las cámaras repararon en un protagonista inesperado entre la grada. Ni más ni menos que Keyne, el hermano de Lamine Yamal, que en brazos de su padre, el marido de la madre de Lamine, Sheila Ebana, celebró efusivamente el gol de Oyarzabal en un vídeo que rápidamente se hizo viral en redes.

Delante, la madre de Oyarzabal

No quedó aquí la cosa. Fran Guillén, comentarista de DAZN, escribió, bromeando: "La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos". Poco después, recibió la respuesta del futbolista de la selección Borja Iglesias. "La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde amigo". Efectivamente, la mujer y el hombre que aparecen delante del hermano de Lamine son los padres de Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la selección en este mundial con cuatro tantos.

"Me emociona verlos felices"

Ya en la rueda de prensa posterior, Lamine Yamal habló de su hermano pequeño y de su madre. "Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre... viviendo la vida que siempre ha soñado. Al final es lo que yo deseo, es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".

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"Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él”, concluyó la estrella azulgrana, con el foco ya puesto en la Portugal de Cristiano Ronaldo, próximo rival de la selección española en los octavos de final.