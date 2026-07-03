El refugio de Ángel Llàcer a media hora de Barcelona: con suelos de madera y un amplio vestidor

En febrero de 2024, el presentador y director de teatro Ángel Llàcer sufrió una grave fascitis necrosante en la pierna, causada por la bacteria 'Shigella', que contrajo durante un viaje a Vietnam.

La infección se complicó hasta convertirse en potencialmente mortal, lo que le obligó a pasar por cuatro operaciones y quince días en la uci. Tras este periodo, uno de los más complicados de su vida, ha encontrado un refugio para desconectar y recuperarse.

Una casa de montaña

El presidente jurado de 'Tu cara me suena' compró la casa años atrás, mucho antes de sufrir la infección bacteriana por la que creía que se iba a morir. Aunque Llàcer ya acumula varias propiedades entre Madrid y Barcelona, esta finca se ha convertido, sin duda, en su hogar: refleja a la perfección su personalidad, muy vinculada a la creatividad y a la naturaleza.

La casa se encuentra en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), una de las localidades más cotizadas del Área Metropolitana de Barcelona y también una de las más acomodadas de Catalunya, algo que ha llamado la atención a varias celebridades, como al exfutbolista Gerard Piqué.

La vivienda de Llàcer, más concretamente, se encuentra en una zona tranquila, rodeada del parque natural de Collserola.

La estética rústica de la casa refuerza esa sensación de refugio de montaña y se integra perfectamente en el entorno gracias al uso de materiales naturales como la piedra y la madera, presentes tanto en los espacios interiores como en los exteriores, tal y como se desprende de las múltiples publicaciones que hace el propio Llàcer en sus redes sociales.

Espacios de desconexión

La vivienda se beneficia de una maravillosa entrada de luz gracias a las múltiples ventanas que rodean su estructura y que crean una atmosfera cálida y hogareña. La decoración sigue la misma línea en todos los espacios: suelos de madera, muebles en tonos naturales y piezas vintage, como su tocadiscos, que aportan mucha más personalidad.

El dormitorio principal cuenta con una amplia cama, textiles de tonos neutros y una iluminación suave que convierten la estancia en lugar ideal para descansar justo después del trabajo, especialmente ahora que Llàcer ha ampliado su carrera como presentador, al ponerse al frente del programa 'Una fiesta de muerte' de Antena 3.

A un lado del dormitorio se encuentra el vestidor, que llama la atención por sus grandes dimensiones, su espejo de cuerpo entero y la gran cantidad de ropa que hay almacenada. Aparte de este, la casa suma más habitaciones: otros tantos baños y un salón comedor donde recibe a sus invitados.

Un 'hobby' fuera de las cámaras

La parcela en la que está construida la casa tiene unos 600 metros de extensión, según publica la revista 'Semana'. Además de un porche de madera, equipado con una mesa y sillas pensadas para las largas sobremesas, cuenta con una terraza, donde el presentador ha instalado algunas hamacas perfectas para leer, descansar o, simplemente, contemplar el paisaje.

No obstante, si hay una estancia más customizada de la vivienda, esa es el taller ebanista de bricolage que el presentador ha situado en la parte inferior de esta. La habitación tiene todo lo necesario para fabricar muebles de madera, que ya forman parte del mobiliario.

Como se aprecia en las redes sociales de Llàcer, el bricolaje se ha convertido en una de sus facetas más importantes, después del batacazo en su salud. De hecho, el mismo ha compartido imágenes de las piezas en las que ha estado trabajando: "Así paso yo mis días libres, ¿qué os parece?", ha comentado en una de sus últimas publicaciones.