Vuelven 'Los vigilantes de la playa': primer tráiler del 'reboot' de la serie más vista en el mundo en los 90

Vuelven 'Los vigilantes de la playa'. La cadena Fox ha lanzado el primer tráiler del reboot de la mítica serie de los 90 que lanzó al estrellato a Pamela Anderson, Carmen Electra y Jason Momoa.

El nuevo reparto de la serie. / EPC

El tráiler muestra a Hobie Buchannon (Stephen Amell), Charlie Vale (Jessica Belkin) y Luke (Noah Beck) corriendo y saltando por la arena. “El mejor trabajo del mundo”, declara Nat (Hassie Harrison), y el equipo de Baywatch brinda en un bar.

“Los vigilantes de la playa” continúa el legado de la serie original, que se estrenó en 1989. La serie contó con estrellas como Pamela Anderson, Carmen Electra y Jason Momoa. En aquel entonces fue la serie más vista del mundo, transmitiéndose en más de 200 países y alcanzando más de mil millones de espectadores semanales en su apogeo en 1996. La película “Baywatch” de 2017 presentó a Dwayne Johnson y Zac Efron tomando el relevo como protectores de la playa para una nueva generación.

La nueva serie se estrena en enero y sigue a Amell como el hijo de Mitch Buchannon (David Hasselhoff), capitán de Baywatch, con su propio hijo (Belkin) llegando para continuar con el legado familiar.

Junto a Amell, Belkin, Beck y Harrison, la nueva "Baywatch" cuenta con Shay Mitchell como Trina, Thaddeus LaGrone como Brad y Brooks Nader como Selene. Livvy Dunne debuta como actriz interpretando a Grace y David Chokachi retoma su papel de Cody Madison en papeles recurrentes.