La petición desesperada de Tadej Pogačar antes de empezar el Tour de Francia 2026: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida"

La quinta edición del Tour de Francia arrancará este sábado, 4 de julio, en Barcelona, con Tadej Pogačar como uno de los grandes favoritos para ganar la carrera e igualar el récord de leyendas como Eddy Merckx o Miguel Indurain.

Mientras el ciclista, estrella del UAE Team Emirates XRG, se prepara para volver a conquistar el mundo, su familia atraviesa desde hace años una situación complicada que aún no se resuelve: la desaparición de su prima, Julija Pogačar, junto a su madre Melisa Smrekar en 2021.

Sustracción de una menor

Según relata Peter Pogačar, tío de Tadej y padre de la niña, el 3 de noviembre de 2021 su exesposa Melisa abandonó Eslovenia -país de origen de la familia- junto a su hija de diez años. Se llevó únicamente los pasaportes y una bolsa de ropa y, desde entonces, jamás las ha vuelto a ver.

Poco después, la Justicia retiró la custodia de la niña a la madre, culpándola de la sustracción de la menor, y dio una orden de búsqueda internacional, que actualmente está siendo seguida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) y los especialistas de sectas destructivas de la Policía.

En julio de 2022, aún sin ninguna pista sobre el paradero de Julija, Tadej publicó en Instagram una imagen de la joven, alertando a sus seguidores: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida", escribió, acompañando esta 'story' con un enlace de la web de búsqueda que su tío Peter había creado.

¿Una desaparición sectaria?

La principal línea de investigación apunta hacia la Academia Lana Praner, una gurú a la que Peter acusa de haber usado métodos de captación manipuladores e intrusivos sobre su exmujer durante años.

Según esa información, en 2013 Melisa empezó a asistir a conferencias de esta organización sectaria, que se basaban en teorías conspirativas contra las vacunas, el covid, el 5G y el fin del mundo.

Con el paso del tiempo, el comportamiento de Melisa empezó a cambiar y esta le comunicó a Peter que quería criar a su hija "en las montañas", lejos de la ciudad y de "las frecuencias electromagnéticas, el covid y de todas esas cosas".

Pero, al parecer, Melisa no fue la única: varios integrantes del grupo afirmaron que muchos otros seguidores de Praner también la habían seguido hasta España cuando la gurú decidió instalarse aquí, algo que trasladó también la investigación hasta las autoridades policiales de nuestro país.

España, el escenario principal

A lo largo de los años, el tío de Tadej ha podido reconstruir por su cuenta los movimientos de varias personas relacionadas con el entorno. Es el caso de un matrimonio, también seguidor de Praner, que viajó a España cerca de la fecha de la desaparición de su hija. Antes de perderse definitivamente su pista, su recorrido pasó por Zaragoza y por la localidad asturiana de Granadas de Salime.

En 2025, algunas pistas también le llevaron hasta Gran Canaria, donde presentó una denuncia con el apoyo de la Asociación de Apoyo a Afectados e Información sobre Sectas (Afise) y repartió varios carteles con una recreación del aspecto de Julija.

Las cartas de Melisa

La Policía también investiga los matasellos de varias cartas que fueron enviadas por la madre de la menor desde distintos puntos de España, como Negreira (A Coruña), Sant Cugat (Barcelona) o Alicante.

Entre las 12 cartas, figura un escrito de seis páginas que fue difundido por algunos medios locales en noviembre de 2025. En este, además de acusar a su exmarido de haber ejercido violencia psicológica sobre ella, la mujer dedica unas palabras al ciclista: "Tadej engaña al público esloveno y extranjero, también ayuda a difundir las mentiras de Peter".

Asimismo, cuestiona la ayuda del ciclista en la búsqueda de Julija: "A mí Peter nunca me mencionó a Tadej, al menos yo no lo recuerdo. Supongo, sin embargo, que Tadej Pogačar ha conocido últimamente tan bien a Peter Pogačar como para atreverse a poner en riesgo su nombre y, [...] con la ayuda de su fama, difundir las mentiras de Peter. [...] Tadej Pogačar no me conoce personalmente para juzgar cómo soy, ni conoce a Julija para poder decir que la niña vivía en una situación de angustia", expresa la mujer.

Más que un ciclista

A sus 27 años, Tadej Pogačar acumula más de 110 victorias, entre las que destacan Cinco Grandes Vueltas (cuatro Tours de Francia y un Giro de Italia) y dos Mundiales de Ruta. Ha sido galardonado tres veces con el Velo d'Or a mejor ciclista de la temporada y, ahora, con el Tour de Francia a la vuelta de la esquina, todas las expectativas están puestas sobre él.

Sin embargo, a pesar de sus éxitos, sigue esperando encontrar a su prima, que este julio cumplirá 15 años.