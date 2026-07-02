El refugio de Miguel Bosé: "Estoy en el lugar en el que he estado durante años, en el que me he salvado"

Miguel Bosé es uno de los cantantes más conocidos de España. Su estilo andrógino, su voz y su carisma rápidamente cautivaron a la audiencia y lo lanzaron al estrellato en 1977, tras participar en el programa 'Esta noche... fiesta', de RTVE.

Hoy, a sus 70 años, cuenta con una carrera inigualable. No obstante, parece ser que su vida no ha sido tan afortunada últimamente: no solo sus polémicas, sino sus problemas de salud han hecho que su popularidad ya no sea la misma.

Un dolor de muelas

A pesar del feliz momento que está viviendo ahora, tras cerrar en mayo pasado su gira 'Importante Tour', Bosé ha estado sufriendo graves dolores derivados del accidente de coche que tuvo en 1999: "Fue terrible. Me aplasté dos vértebras. Estallaron y no pude hacer nada, porque lo tiene que absorber el cuerpo. Pasaron 23 años y una noche me tumbé a dormir y por la mañana no me podía levantar del dolor", explicó en 'El Hormiguero' el año pasado.

Al inicio, el cantante lo atribuyó a sus problemas de ciática, pero después de dos semanas sin poder moverse de la cama empezó a preocuparse: "Fui al hospital y me hacen una tomografía, que pedí que no solo me la hicieran de la zona afectada, sino también del cuello, porque tengo artrosis. Me operan, fueron 7 horas, 14 tornillos y 4 barras. Fue una cosa seria, porque estaba destrozado". Aun con todo, las molestias continuaron y, además, perdió la voz, por lo que decidió acudir a unos especialistas.

"Tras hablar con los doctores pertinentes, me dijeron que la sinusitis crónica que me habían diagnosticado no era tal. Estaban seguros de que podía desaparecer. Habían encontrado la causa de todo, de las afecciones y de la voz. Era una muela, un implante de la boca que, con la suciedad, me había causado esa infección". "Aquella infección me afectaba todo, hasta los intestinos. Me decían que era el pulmón, me dijeron que era emocional... Pero, al final, estos señores, me quitaron la muela y al día siguiente la voz había vuelto", relató.

Las casas de Bosé

Bosé vive junto a sus hijos Diego y Tadeo en un chalé situado en la exclusiva urbanización Guem, en la localidad de Escales-Engordany (Andorra). Residía en México, pero decidió volver a España tras sufrir un violento asalto en 2023. No obstante, más allá de esto, uno de los principales motivos de la mudanza fue el deseo de sus hijos de estar más cerca de sus hermanos, Ivo y Telmo, quienes ya vivían en España con su padre -expareja de Bosé-, Nacho Palau.

Aparte de esta propiedad, el cantante mantiene un estrecho lazo con España: una espectacular casa rural que heredó hace unos años y que reconoce que ha sido clave para su recuperación: "Estoy en el lugar en el cual he estado durante años, en el que me he salvado y he podido salvar todos los problemas que he tenido tras las operaciones de espalda y otras cosas. Con Betty Robles, que es mi profesora, he hecho un trabajo ya de tres años", ha explicado, a través de una publicación de Instagram de Planeta Bosé, cuenta creada por sus fans.

El cantante ha expresado que este refugio no solo ha logrado salvar su vida, sino su carrera: "Ha sido un antes y un después, pero ha sido un trabajo constante, muy disciplinado. Si puedo hacer la coreografía de 'Como un lobo' es porque hemos trabajado y musculado mucho esa zona", ha contado Bosé en la misma publicación. "Sí, desde dentro, desde la escápula, desde el cuerpo muy dentro y se expande a los lados", ha añadido su profesora.

Su refugio personal

Esta finca, rodeada de campos infinitos, recibe el nombre de Villa Paz y se encuentra en Saelices, un pequeño municipio, de apenas 500 habitantes, en la provincia de Cuenca. Quienes han podido visitarlo, entienden por qué el cantante ha elegido este punto para recargar las pilas antes de su vuelta a los escenarios.

Pero esta no es una finca cualquiera. Construida a principios del siglo XX, pertenecía originalmente a la infanta Paz de Borbón, princesa de Baviera, hija de la reina Isabel II y hermana del rey Alfonso XII. El destino de la casa cambió totalmente en 1951, cuando el torero Luis Miguel Dominguín, padre de Bosé, decidió comprarla por una cantidad próxima a los tres millones de pesetas (unos 18.000 euros, que hoy equivaldría a casi un millón de euros). A partir de ese momento, Villa Paz se convirtió en el epicentro de las fiestas más salvajes de la época, refugiando a varias figuras de la farándula nacional y a algunas leyendas de Hollywood.

Los mejores momentos de su infancia

La casa destaca por su estilo manchego, sobrio y funcional: es de una sola planta, con techos altos, paredes encaladas y vigas de madera. El diseño interior mantiene un estilo rústico y expone objetos que rinden homenaje al legado familiar, como algunas imágenes de la actriz y modelo Lucía Bosé, madre del cantante -fallecida en 2020 por una neumonía derivada del Coronavirus-, y Luis Miguel, fallecido en 1996 a causa de un derrame cerebral.

Como muchas casas de campo tradicionales, Villa Paz cuenta con caballerizas, corrales para los animales, una pequeña granja activa y grandes campos de cultivo que rodean la vivienda principal. No obstante, su verdadera joya es la capilla privada, un espacio sagrado que ha sido testigo de los momentos más importantes de la familia; principalmente, la boda entre Lucía Bosé y Luis Miguel en 1955, tras su primer enlace en Las Vegas (Nevada, EEUU).

El mismo Bosé, que ha compartido con orgullo imágenes de las estancias de la casa en sus redes sociales, fue bautizado ahí y reconoce abiertamente que en estos campos ha pasado los mejores momentos de su infancia. Pasear por sus parajes permite entender el universo creativo donde arrancan los relatos más íntimos de la vida del cantante.