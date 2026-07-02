"Era el que mejor bailaba; con el abanico era sorprendente": Antonio Albella recuerda a Manolo Arjona, compañero en Locomía

Impacto en el mundo de la música tras el repentino fallecimiento en la madrugada de este 1 de julio a los 58 años de Manolo Arjona, miembro originario de Locomía, de manera repentina mientras dormía en su residencia de Viladecans (Barcelona). Después del emotivo mensaje que su excompañero Xavier Font le ha dedicado en redes sociales, otro exintegrante de la icónica banda recordada por sus looks transgresores y los enormes abanicos que les acompañaban en todas sus actuaciones, Antonio Albella -que entró a formar parte de la formación en su segunda etapa, entre 1993 y 1997, tras la salida del propio Xavier- se ha pronunciado públicamente sobre la muerte del artista durante el estreno de la obra de teatro 'Las que gritan'.

"Manolo era compañero de la primera formación, yo tuve muy poco contacto con él. Pero sí, evidentemente le conocía y yo creo que era un muy buen hombre, muy buen chico. De todos los que pasamos por ese grupo, desde luego era el que mejor bailaba. Con el abanico era sorprendente lo que hacía con los abanicos. Y después era un hombre muy tranquilo, hasta lo que yo viví con él" ha expresado, rememorando que su relación no fue fácil "porque hubo muchas fricciones entre las dos formaciones y nos trataron de hacer la vida imposible, pero no en particular él. Sino el creador del grupo, que todo el mqundo le conoce ¿no? (en referencia a Font).

"Pero él era un hombre muy pacifico. Y tan pacifico era que, parece ser que fue de una forma muy tranquila ¿no?. La vida sigue y bueno, si ha sido de esa manera tan plácida qué bien terminar así pero qué pena que sea tan joven claro" ha añadido emocionado, revelando que no ha hablado con ninguno de los integrantes de Locomía tras conocer la triste noticia.

A modo de despedida, Antonio ha querido reivindicar la figura de Manolo, asegurando que "él fue uno de los de verdad que crearon el grupo y fue el que intentó después reflotarlo ya en el 2010. O sea, fue un chico que sentía esta formación y sentía ese grupo y que vivió todo desde el principio. Está muy bien que se le recuerde, porque creo que fue muy importante para el grupo, sí".