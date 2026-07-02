Así sería el colegio ideal que Marcos Llorente planea construir: "Que no haya pantallas, iPads... juguetes de los de entonces"

La mayoría de los padres desean que sus hijos crezcan en un entorno seguro y reciban la mejor educación posible. Marcos Llorente, por ejemplo, no solo piensa en su futuro fuera del campo de fútbol, sino también en el de su hija.

En una entrevista en el pódcast Acento Noor, presentado por la 'influencer' Noor Ben Yessef, el futbolista desveló uno de los proyectos personales que le gustaría desarrollar: "Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es hacer un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca", explicó.

Según detalló, la idea no parte únicamente de sus propias convicciones, sino de modelos educativos que, asegura, "ya se hacen".

Sin aparatos ni tóxicos

El jugador del Atlético de Madrid explicó cómo imagina ese centro educativo, poniendo el foco especialmente en la irrupción de las nuevas tecnologías dentro de las rutinas y hábitos de los más pequeños: "Que tenga un ambiente de luz bueno, muchas actividades al aire libre, que estén protegidos de los campos electromagnéticos, que no haya pantallas, iPads... que sean juguetes de los de entonces", enumeró.

Además, Llorente aseguró que otros de los pilares del proyecto sería la alimentación, prestando especial atención a la calidad de los alimentos que consumirían los niños: "Tema de tóxicos también, la comida que se les dé", añadió.

"¿Quién se fija en la radiación?"

El futbolista reconoció que la idea nace directamente de su reciente paternidad: su hija, Amor, es fruto de su relación con Paddy Noarbe y tiene poco más de un año. "Realmente es hacer un colegio para poder llevar a mi hija. Soltarla en un sitio donde sepa que va a estar perfecta, como en casa", explicó.

Por último, Llorente contó que, a medida que su hija crece, cada vez presta más atención a aspectos que, en su opinión, no suelen tenerse en cuenta a la hora de elegir un centro educativo: "¿Quién se fija en el ambiente de luz, quién se fija en la radiación?", reflexionó.

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Con esto, el futbolista ha dejado entrever que este colegio es uno de los proyectos empresariales y personales que le gustaría desarrollar en el futuro, con el objetivo de ofrecer un entorno educativo alineado con su filosofía de vida.