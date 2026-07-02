La lesión medular de su hermano y el Alzheimer de su padre: las tragedias que han marcado a David Bisbal

Siempre discreto con su vida privada, David Bisbal ha sorprendido abriéndose como nunca en una larga conversación con Oso Trava para 'Cracks Podcast' sobre las dos tragedias que han sacudido a su familia en los últimos tiempos: el fallecimiento de su padre, José Bisbal, el pasado 10 febrero, y la enfermedad de su hermano José María, en silla de ruedas debido a una lesión medular que sufrió en abril de 2023 tras desaparecer durante 30 horas en su localidad natal, Roquetas de Mar, y por la que estuvo ingresado durante meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"Mira, no me gustaría hablar mucho de este tema porque es durillo y creo que es mejor que el protagonista sea quien hable de esas cosas", ha comenzado cuando el presentador le ha preguntado por su hermano, confesando que aunque "todo lo que ha sucedido ha sido difícil, creo que está en un momento en el que no se ha rendido y va a seguir luchando".

Y aunque no ha querido entrar en detalles sobre el duro trance de salud que atraviesa José María desde hace 3 años, sí ha querido reivindicar la importancia que ha tenido en su carrera musical y su papel fundamental para haber llegado a convertirse en uno de los artistas más importantes de nuestro país: "Fue una persona clave. Yo era un joven con 18 años, él me defendió para que hiciera el casting de 'Operación Triunfo', ha relatado, descubriendo que fue su hermano el que se enfrentó a los miembros de la orquesta Expresiones en la que cantaba entonces, y no dudó en coger el coche de Almería a Cáceres -donde se encontraba él con su grupo- para conducir hasta Madrid y que pudiese ir a la prueba del talent de TVE que le catapultó a la fama y cambió su vida para siempre.

Como ha relatado, una vez que terminó 'OT', José María no dudó en dejar su trabajo para convertirse en su mano derecha como personal manager y acompañarlo en los inicios de su carrera. "Creo que la disciplina de José María ha sido lo que más he aprendido de él. Antes, cuando llegábamos a la discográfica, los planes eran interminables, estaban desordenados y no tenía tiempo ni para comer. Viajaba conmigo, dejó a su familia. Me ayudó mucho a organizar el trabajo, a decirme a qué hora levantarme o a pedirme una pasta para controlar el peso, que me quedaba muy delgado en las giras", ha rememorado emocionado.

"Siempre ha sido muy estrecha mi relación con mi familia, pero lo que te hace es pensar que la vida es muy efímera. Lo pensé con mi hermano José Mari, lo he pensado también con otros colegas que se fueron de este mundo y que no pensé nunca que es podían ir de este mundo. Pensaba que iban a estar conmigo toda la vida, hasta que yo fuese un anciano", ha añadido sin ocultar que la enfermedad de su hermano le ha hecho cambiar sus prioridades.

Un momento en el que también se ha sincerado sobre la muerte de su padre hace 4 meses después de años luchando contra el Alzheimer. "Fue duro, la verdad. Fue duro los primeros días, las primeras semanas. Sufría más por mi madre que por mí mismo. Antes yo me acordaba de mi padre, por supuesto, todas las semanas, pero es que desde que se fue, todos los días cuando me despierto aparece en mi mente", ha confesado.

Sin embargo, "me queda mi mamá" ha asegurado, y tiene claro que "tengo que hacer algo para que ella siempre esté con sus nietos. Quiero estar con mi madre, hacerle fotos, vídeos, que después se vea guapa, alegre y darle cariño". De ahí que poco después de perder a su padre organizase un viaje a Maldivas junto a Rosanna Zanetti, sus hijos y su madre, María Ferre, en la que se ha volcado porque, como ha revelado, la familia está por encima de todo.