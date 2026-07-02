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Lamine Yamal, sobre su infancia: "Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa"

El joven futbolista de la selección española reivindica que la verdadera presión no está en el césped, sino en la lucha que vivieron sus padres para sacarlo adelante

Lamine Yamal junto a su madre

Lamine Yamal junto a su madre / Sport

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Mariona Carol

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La selección española ha superado la fase de grupos del Mundial 2026 como primera de grupo tras un inicio irregular frente a Cabo Verde y dos victorias solventes ante Arabia Saudita y Uruguay.

Con Austria como próximo rival hoy en las rondas del KO, todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, la gran esperanza ofensiva del equipo. Después de tres partidos en los que se dosificó por precaución médica, el extremo asegura que ya está preparado para disputar incluso un encuentro completo: "Voy a darlo todo, quiero ganarlo y voy a dar el máximo para hacerlo".

La presión mediática y la pregunta clave

Durante su entrevista en El Larguero, Manu Carreño quiso saber cómo gestiona Lamine la presión de ser el foco constante de la afición y los medios.

A sus 18 años, el jugador convive con multitudes que lo rodean en cada aparición pública, niños y adultos que buscan una foto o un saludo. Él reconoce que intenta atender a todos, aunque a veces la repetición de caras y situaciones le obliga a aprender a gestionar ese impacto: "Yo sé quién soy y sé que es normal".

El giro emocional: su infancia como punto de partida

La conversación dio un vuelco cuando el periodista le preguntó por la presión de ser una estrella tan joven. Lamine respondió con una sinceridad que dejó huella: "Mi madre me tuvo con 16 años, que eso sí que es presión de verdad. Luego mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que los españoles estén contentos".

Lamine Yamal con sus padres

Lamine Yamal con sus padres / Archivo

Con estas palabras, el futbolista del FC Barcelona reveló una parte íntima de su historia familiar, marcada por la precariedad y el esfuerzo extremo de sus padres.

Para él, la presión mediática o deportiva no se compara con aquella lucha diaria que vivió su familia para salir adelante.

Un jugador sin miedo a la responsabilidad

Lamine insiste en que no siente la presión que muchos le atribuyen. Considera que su papel es claro: rendir en el campo y aportar felicidad a la afición. Su madurez sorprende incluso a quienes lo conocen de cerca, y su discurso refuerza la imagen de un futbolista consciente de su rol, pero también de sus raíces.

España ya está en las rondas decisivas y Lamine Yamal, recuperado y motivado, se perfila como titular en el duelo contra Austria.

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Su talento, su madurez y ahora también su relato personal lo convierten en una figura central del equipo. En un Mundial donde cada detalle cuenta, su historia añade una dimensión humana que conecta con la afición y refuerza la sensación de que este joven puede ser determinante.

Fuente: Sport

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