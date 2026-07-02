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Ilia Topuria está de vuelta: última hora sobre su estado físico tras las primeras imágenes

Omar Montes muestra al luchador en una salida al cine con su hijo y amigos

Carlos Fernández-Vega, oftalmólogo: "Fracturas como las de Topuria pueden provocar visión doble permanente y que el ojo quede hundido"

Primera imagen de Ilia Topuria tras la pelea con Justin Gaethje.

Primera imagen de Ilia Topuria tras la pelea con Justin Gaethje. / ARCHIVO

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Mariona Carol

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La primera fotografía de Ilia Topuria después de su enfrentamiento con Justin Gaethje ha salido a la luz y ya circula entre los seguidores del campeón.

La instantánea, publicada por Omar Montes en sus historias de Instagram, se ha convertido en la primera evidencia visual del estado del luchador desde que abandonó el octágono tras una de las peleas más exigentes de su carrera.

Una salida al cine con su círculo más cercano

En la fotografía se observa a Topuria disfrutando de una tarde de ocio junto a su hijo Hugo, el cantante Omar Montes y un grupo de amigos. El grupo habría acudido al cine para ver Toy Story 5, una elección que subraya la normalidad y el ambiente familiar de la salida.

La escena, captada de manera espontánea, muestra a Topuria en un entorno relajado, alejado de la presión mediática y del foco deportivo que ha marcado las últimas semanas.

Primera foto de Ilia Topuria tras su pelea con Justin Gaethje.

Primera foto de Ilia Topuria tras su pelea con Justin Gaethje. / Instagram @omarmontes

Gafas de sol para ocultar la zona afectada

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de la imagen es el uso de unas gafas de sol de gran tamaño por parte del luchador. Estas cubren por completo la zona de la cara que resultó dañada durante el combate, impidiendo ver cualquier detalle sobre la evolución de las heridas.

La elección de ocultar la zona afectada ha generado especulaciones entre los seguidores, que esperan conocer más sobre su estado físico y los plazos de recuperación. Por ahora, la fotografía solo confirma que Topuria ha retomado parte de su rutina social, aunque sin mostrar señales claras de su condición actual.

Un descanso en Burger King

La imagen también revela que el grupo se encontraba comiendo en un establecimiento de Burger King, donde compartían un momento distendido antes o después de la sesión de cine. La elección del lugar, sencillo y cotidiano, contrasta con la magnitud mediática que rodea al luchador desde su último combate.

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Aunque la fotografía no ofrece información directa sobre su estado físico, sí confirma que Topuria ha decidido reaparecer en un contexto íntimo y controlado. Su presencia pública, aunque discreta, marca un primer paso tras la pelea con Gaethje y abre la puerta a futuras actualizaciones sobre su recuperación.

Fuente: Sport

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