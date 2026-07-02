Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Tour 2026Accidente AP7JubilaciónBegoña GómezIsak AndicMascotasTram BarcelonaGironaTour de Francia 2026Niño murciélago
instagramlinkedin

Famosos

El 'bebé arcoíris' de Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré llega al mundo

La atleta olímpica y el deportista francés han dado la bienvenida a su segundo hijo, León, un 'bebé arcoíris' que llega tras un aborto sufrido en 2025

Ana Peleteiro, embarazada de su segundo hijo cinco meses después de perder al bebé que esperaba, en una imagen de archivo.

Ana Peleteiro, embarazada de su segundo hijo cinco meses después de perder al bebé que esperaba, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

CHANCE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas tras el nacimiento, este miércoles 1 de julio, de su segundo hijo en común -tienen una niña, Lúa, que en diciembre cumplirá 4 años-, un niño cuya llegada al mundo han anunciado muy emocionados a través de sus respectivos perfiles de Instagram con varias tiernas imágenes de ambos junto al nuevo miembro de la familia.

"Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la Luna de Fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos... y tú lo hiciste aún más perfecto" ha expresado la atleta olímpica, confirmando además que tal y como adelantó en una de sus últimas apariciones públicas el nombre que han elegido para su bebé es León, tradicionalmente asociado a la fuerza, a la nobleza y a la valentía, y con el que continúan la tradición ya que su primogénita también empieza por la letra L.

Un mensaje en el que la gallega ha hecho referencia -con la significativa frase 'bebé arcoíris'- al aborto que sufrió en verano de 2025, y tras el que, a pesar de los delicados momentos que atravesaron, no dudaron en volver a intentarlo para cumplir su sueño de volver a convertirse en padres.

Noticias relacionadas y más

Ana y Benjamín se conocieron en 2016 de manera fortuita, pero no fue hasta 2020 cuando, durante las Olimpiadas, se dieron cuenta de sus sentimientos y desde entonces son inseparables y han formado una preciosa familia junto a las tres niñas que el atleta tiene de una relación anterior, Cassandra, Olympia e Iris, su hija en común Lúa y ahora el pequeño León, que ha llegado para completar su felicidad después de darse el 'sí quiero' en Galicia en 2023.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
  2. Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
  3. El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
  4. Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
  5. El Gobierno quiere obligar a las empresas a explicar cuáles son los criterios para subirle el salario a un trabajador y no a otro
  6. Las cámaras de televisión entran por primera vez en 40 años en Cantora: habitaciones vacías y suciedad acumulada
  7. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
  8. La jueza ordena hacer una copia del móvil de la pareja de Isak Andic y de los excursionistas que auxiliaron a Jonathan

El 'bebé arcoíris' de Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré llega al mundo

El 'bebé arcoíris' de Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré llega al mundo

'Maestros de la Costura Celebrity ' lidera con undígito una pobre noche por delante de 'Salta' y el cine de Telecinco

'Maestros de la Costura Celebrity ' lidera con undígito una pobre noche por delante de 'Salta' y el cine de Telecinco

Hacienda se persona contra Zapatero por el supuesto fraude y contrabando con las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho

Hacienda se persona contra Zapatero por el supuesto fraude y contrabando con las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho

El abandono de animales en España se estanca, pero no muestra una reducción real

El abandono de animales en España se estanca, pero no muestra una reducción real

La Justicia europea confirma una multa récord de 4.125 millones a Google

La Justicia europea confirma una multa récord de 4.125 millones a Google

DENZA desembarca en España con una propuesta premium basada en la tecnología y la carga ultrarrápida

DENZA desembarca en España con una propuesta premium basada en la tecnología y la carga ultrarrápida

Nogueras (Junts) dice que Aznar y Ayuso representan el "odio irracional" hacia lo catalán

Nogueras (Junts) dice que Aznar y Ayuso representan el "odio irracional" hacia lo catalán

La Agencia Europea de Medicamentos recomienda la retirada de avacopan, un fármaco para dos enfermedades raras que causa daño hepático

La Agencia Europea de Medicamentos recomienda la retirada de avacopan, un fármaco para dos enfermedades raras que causa daño hepático