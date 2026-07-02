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Albert Rivera, sobre Malú: "He estado con buena gente, me considero afortunado"

El ex político Albert Rivera.

El ex político Albert Rivera. / EUROPA PRESS / Europa Press

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Alejado del foco mediático desde que dejó la política en 2019 después de años volcado en su faceta de líder de 'Ciudadanos', Albert Rivera ha visitado el programa de TVE 'Plano General' presentado por Jenaro Castro y, lejos del hermetismo que ha mantenido siempre cuando le han preguntado por su vida privada, se ha sincerado como nunca sobre su pasado sentimental junto a las madres de sus dos hijas, Mariona Sapenas -con la que tiene en común a Daniela (15)-, y Malú, a la que le une su pequeña Lucía (que acaba de cumplir 6 años).

"Estuviste casado con Mariona Saperas, tuvisteis una hija, Daniela, y también es conocida tu relación con la cantante Malú, de cuya relación nació Lucía. En las cosas del amor te ha ido bien, razonablemente bien, ahora sé que tienes pareja, porque se ve por ahí por las redes y en las revistas, ¿te sentías más perseguido por la prensa política o por la prensa del corazón?", ha querido saber el periodista durante la entrevista.

Una pregunta que Rivera, que mantiene una sólida historia de amor con la influencer y empresaria Carla Cotterli desde el verano de 2023, ha respondido a corazón abierto. "Bueno, primero estuve con Mariona, como dices, fue mi pareja y la madre de Daniela. También con Malú, la madre de Lucía, pero no me he casado nunca todavía" ha aclarado, añadiendo rápidamente que "he estado en pareja y tengo hijas, que es lo mismo".

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"Yo me considero afortunado, he estado con buena gente. Tengo dos hijas que son mi mejor legado, lo mejor que voy a dejar en este mundo al día que me vaya. No tengo ninguna duda de que son mis dos hijas" ha confesado, expresando lo especiales e importantes que son para él sus niñas, a las que dedica todo su tiempo libre desde que se retiró de la política.

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